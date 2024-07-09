我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

說好的「國家級濕地」 遭風機和光電場進逼

記者簡慧珍、洪敬浤、鄭朝陽／台北9日電
彰化芳苑發展潮間帶的採蚵與「海牛」觀光，但這幅人與生態環境共好的畫面，恐怕逃不過風機和光電場進逼。（記者黃仲裕／攝影）
彰化芳苑發展潮間帶的採蚵與「海牛」觀光，但這幅人與生態環境共好的畫面，恐怕逃不過風機和光電場進逼。（記者黃仲裕／攝影）

2011年4月22日世界地球日，國光石化案關鍵環評會議做出「不予開發」和「有條件通過」兩案併陳決議，時任總統馬英九隨後舉行記者會宣布「不會支持國光石化案在彰化繼續進行」，並指示內政部將國光石化預定地畫為國家級濕地，並籌設自然公園。但13年過去，「國家級濕地」遲未公告，環保團體申請畫設的公文往返12年多，也一再被駁回退件。

大城鄉 環境與經濟兩頭空

當初大城鄉力挺國光石化設廠，如今鄉長陳玉照提起此案嘆聲連連。他說，當初鄉民96%都贊成設廠，「先顧腹肚再顧佛祖，有工作，少年仔才會回來」。他說，要不是政策急轉彎，大城早該經濟起飛、人丁旺盛，結果大城鄉在環境正義、經濟發展兩頭都落空。

沒料到的是，在「非核家園」政策下，大城鄉以北這片1萬2000多公頃的海岸濕地，將迎來鋪天蓋地的風機和光電場，居民哀嘆「這樣不僅毀了濕地，還會滅村」。

芳苑鄉 守住濕地開發觀光

對比大城郷，隔壁的芳苑鄉長林保玲表明「大城不要濕地，我們芳苑要」，因為芳苑濕地除了豐富生態、海景夕陽，更有全球獨一無二的「海牛」文化生態旅遊。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英導覽濕地生態，指著海空步道兩側的海茄苳，要大夥兒閉起眼睛，味道「像不像黑松沙士」？她手指泥灘地上正用胸鰭快速移動的灰褐色彈塗魚說，「這裡有五種彈塗魚，居台灣之冠」。

她沉默數秒，要大家聽聽平靜的灘地上不斷發出「嗶嗶波波」的聲響；她說，這裡是台灣罕見的泥黏質灘地，螃蟹移動時從黏土拔身而出，「聽螃蟹音樂會，多療癒」。

獨特海牛文化 遭綠電威脅

步道尾端，海牛學校校長魏清水駕海牛車載遊客往三、四公里遠的潮間帶解說生態；進到一望無際的潮間帶，活動高潮是讓遊客動手採蚵、烤蚵，品嘗自己採的美味。

這片濕地躲過國光石化開發，卻可能逃不過風機和光電場進逼。村民說，村莊就在海邊，但岸邊已插了34支陸域風機，規畫再插81支。慘的是，芳苑到大城的潮間帶傳出被畫成三大區塊，正在簽意向書，將來要在潮間帶裝浮動式光電板，「到時候整個濕地都是風機、光電板，看不到海和尚、招潮蟹這些老朋友，這樣真的對嗎？」

台灣濕地現況 製表／鄭朝陽
台灣濕地現況 製表／鄭朝陽

馬英九 觀光 內政部

上一則

進口蛋20多個疑點 藍白立委擬設調查小組

下一則

涉賣未成年性影像被逮 尿遁墜樓亡

延伸閱讀

新聞評論／民進黨阻查弊 正是國會需要調查權的理由

新聞評論／民進黨阻查弊 正是國會需要調查權的理由
離奇車禍 風機葉片刺穿麵包車奪2命

離奇車禍 風機葉片刺穿麵包車奪2命
涉光電案收賄 雲林縣議長黃凱收押

涉光電案收賄 雲林縣議長黃凱收押
黃國昌再爆料 三總、艦指部也用華為

黃國昌再爆料 三總、艦指部也用華為

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
台駐紐西蘭代表歐江安。（台駐紐西蘭代表處提供）中央社

民運人士持台國旗抗議李強訪紐被毆 歐江安籲查清施暴者

2024-07-02 10:53

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到