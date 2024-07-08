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台積電招財 億萬富豪股東逾5000人

台灣新聞組╱綜合報導
根據集保結算所5日統計數據，全台擁有台積電10張以上、靠1檔股票就累計千萬元台幣身價的人數超過6.9萬人（本報資料照片）
根據集保結算所5日統計數據，全台擁有台積電10張以上、靠1檔股票就累計千萬元台幣身價的人數超過6.9萬人（本報資料照片）

台股周線由黑翻紅，上周漲2.2%，收23556點，續寫歷史新高。台積電4日股價衝破千元(台幣，下同)大關，成功晉身「千金股」，市值突破26兆元。全台擁有台積電10張以上、靠1檔股票就累計千萬元身價的人數超過6.9萬人，羨煞上班族。

本報系經濟日報報導，台股今年來強漲31.3%，在全球主要股市中，僅次於費城半導體指數的35.4%。法人指出，本周市場焦點放在「雙王」的權王台積電6月營收、蘋概股股王大立光法說，料在樂觀期待中，大盤短線有望再戰高點。

台積電利多頻傳，先進封裝CoWoS產能供不應求且有望漲價，另一先進封裝平台SoIC也傳出獲得蘋果採用。內外資法人一致看多，持續上調目標價，台積電上周站上千元大關，對台股指數變動影響加大，每跳動一檔，大盤就跟著變動約41點，開啟台股新紀元。

台積電本周將公布6月營收，下周18日舉辦法說。法人指出，台積電第2季營收可望超預期，第3季仍將延續成長力道。7月以來，至少有麥格理、瑞銀、群益、元大等內外資發布法人報告。其中，麥格理維持「優於大盤」評級之外，將目標價由1000元大升28%到1280元，成為外資圈第二高，僅次於滙豐6月底從1025元上調的1370元。

另據台北中國時報報導，根據集保結算所5日統計數據，擁有台積電100張以上股票的股東為5128人，可稱為「台積電億萬富豪」。

報導說，台積電股價創新高，但「下車」的小股東人數也不少。現在股東為81.1萬人，對比去年底封關的118.7萬人，足足少了37.6萬人。而集保截至6月28日資料，擁有100張以上的股東為5749人，7月5日減為5128人，不到1周，持股100張以上台積電的股東就少了600多人。

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