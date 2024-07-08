核電廠延役排審 藍白擬聯手解套

核三廠一號機7月停機，藍白立委擬聯手為核電廠延役解套，解除核電廠須於五年前提出延役的限制。(本報資料照片)

台灣立法院教育文化委員會10日排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，藍白立委擬聯手為核電廠延役解套。經濟部表示尊重，台電則說將視修法結果，配合執行。經部官員指出，不論延役或除役，核三廠一號機27日都會停機進行安全檢查。

經濟部相關人士分析，若這次修法只是延長核電廠使用年限至60年，或將前5年至15年進行換照申請等條文刪除，仍無法真正解決核電廠延役的困難，盼立院未來能支持核廢選址相關條例立法，以及地方政府支持乾貯設施的興建。

立院教委會10日將排審國民黨 立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲等5個版本的「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，朝野針對核電廠延役攻防，若未來在藍白多數決完成修法，等於翻轉民進黨 「非核家園」能源政策。

外界預期修正草案有望送出委員會，但恐怕趕來不及在休會前完成三讀。換言之，在核三1號機27日除役日前仍無法完成立法。

一般預期，10日朝野攻防重點主要有二，第一是核子反應器設施管制法第6條，將原本核電廠運轉執照之有效期間由目前最長為40年，延至60年；第二是將原「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條，經營者應於執照有效期間屆滿前「5年至15年」進行換照申請之規定，明定可免受「5年至15年」之限制。

經濟部相關人士說，不論是除役或延役，核三廠1號機27日一定會先停機，就算將來要延役，也會停機進行安全檢查。

經濟部長郭智輝在上任記者會表示，核電廠延役除受法規規範外，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新，及耐震補強評估等，並由核安會審查，這過程需要2至3年時間，這也是要確保核電安全，並且遵守世界核安規範。

經濟部人士說，在野立委這次修法延長核電廠使用年限至60年，或將前5年至15年進行換照申請等條文刪除，雖在法規面鬆綁，但實務上距核電廠能否順利延役仍有距離，舉例來說，核二廠沒有乾貯設施，也難以因這次修法而延役。

再長遠來看，核電廠高放射性廢棄物選址仍未立法，若沒有此法，就無法進行核電廠高放射性廢棄物中間儲存及最後儲存場址之作業，未來也盼立法院能支持相關立法。