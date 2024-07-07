台商資金匯回 考驗打炒房成效

台商匯回資金8月起部分解禁，加上台股創高帶來財富效應，資金熱潮考驗政府打炒房措施能否奏效。(記者杜建重／攝影)

房市熱潮引發台灣政府關注，儘管政府祭出一連串打炒房措施，但台商匯回資金閉鎖期將於8月解禁 ，加上股市續創新高可望帶動資金轉入房市，房產專家表示8月到年底前，預估1100億台幣(約34億美元)湧入房地產。房仲指出，檯面上，台商回台投資 資金解禁流進住宅市場，不過政府仍需高度關注後續資金動向，慎防「台資炒作」或市場「炒作台資」亂市。

台灣房市交易持續增溫，中央銀行祭出第6波房市管制措施，針對六都和新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸成數上限從7成下調至6成；此外，面對新青安優惠政策衍生人頭戶、轉租等弊端，財政部也要求負責承作的8大公股行庫嚴查違規戶，並祭出「限貸一次」的措施防堵漏洞。然而，面對資金熱潮不斷湧入和民眾對通膨的預期心理，政府降溫房市能否奏效也面臨考驗。

台商匯回資金8月起將陸續解禁，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，不排除可能輾轉流入自然人名下，成為可供購買住宅的資金，而這些熱錢可能首選布局央行劃定的特定地區外，低基期房價的地區。信義全球資產經理林建勛則說，台商匯回資金「5年內不得投入不動產」箝制打開後，商用不動產會是資金停泊趨勢的重點之一。

對於市場看好房市將迎來資金潮，央行官員日前表示，境外資金匯回管理運用條例2019年8月15日上路，並於2021年8月16日落日，總計實際匯回資金115億美元（約台幣3,351億元），扣除課稅與已運用於實質投資、金融投資及自由運用後，目前存放於外幣專戶尚未運用資金約42億美元（約台幣1,380億元）。由於5年閉鎖期自8月陸續屆滿後，仍應依規定分3年逐年提取，也就是每年最多只能提取400多億元，可自由運用於國內外投資。

除了台商匯回資金8月起用途不受限制，業內人士指出，根據過往經驗，股市大好之後通常是房市接棒向上，若台股 逐步朝3萬點挺進，則台股紅利挹注房市的動能將日益增加。

黃舒衛指出，雖然當前住宅市場因受限「平均地權條例」新修法中，私法人購置住宅採許可制，較難流進住宅市場，不過資金仍有可能化整為零轉進自然人名下，因此為防解禁後的資金輾轉進入住宅市場、再推升房價，政府必須超前部署、高度掌握後續資金動向。

黃舒衛說，接下來政府、市場需慎防「台資炒作」，亦或「炒作台資」亂市現況發生；他建議，可從區域、需求、產品等來判斷這股資金究竟是領漲、跟漲或喊漲的泡沫虛實。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣向來民間游資氾濫，每年光超額儲蓄就達3兆多元，海外回台資金是否進入商用不動產，檢視關鍵在國內經濟是否同步向上發展，若國內經濟持續正向表現，商辦需求將會同步增加。