台中市經發局長張峯源 玩樂器做公益募200萬

台中市經發局長張峯源玩一手好樂器，黑管、手風琴與小提琴等都無師自通。(圖／張峯源提供)

台中市經發局長張峯源玩一手好樂器，且無師自通，古典樂 曲、流行情歌都愛，最近在公益演出，為台中市社會局專戶進帳逾200萬(台幣，下同，約6.1萬美元)。一把樂器對張峯源來說除了興趣，沒想到有天能做公益，還能在辦活動時創造吸睛效果。

張峯源說，他來自花蓮偏鄉，根本無處學樂器，但他對音樂特有興趣。有老師離開花蓮前送他小提琴，「這把琴是我父親一個月薪水」，他極為珍惜，展開音樂探索至今。

張峯源說，早年自學樂器無師自通，當他學會豎笛及吉他兩種樂器後，再接著學小提琴、長笛、小號等就不困難，因為Do、Re、Mi發出的音，在每個樂器上都相通。他認為會這些樂器的最大好處，是他經常邀大小親友在家裡開家庭音樂會，用音樂讓親子 同樂，「我深愛這樣的音樂時光。」

張峯源學音樂時樂此不疲，也深知「台上三分鐘、台下十年功」，必須一練再練，每個節拍、休止符都無誤才能登場，動作精準細緻，沒有堅持真的學不來。

台中市精密機械園區廠商協會今年舉辦母親節 慈善音樂會，邀知名樂團及音樂家表演，為社會局的救助專戶募款。張峯源與衛生局長曾梓展也受邀演奏多首曲目，為線上募款加溫不少，結果專戶一口氣進帳近239萬元，一戰成名。

「真沒想到自己的興趣還能為公益貢獻一點心力」，張峯源受邀表演的機會愈來愈多，今年中秋節也將與「逗樂團」在晚會演出，今後有相關的公益演出，他都會盡力相挺，7月13日就在台中文心森林公園有場慈善音樂會。

張峯源自我要求每場公開演出都要練首新曲，為何這麼費工？他說，主要是喜歡創新求變，練習時間視曲子難易程度而定，要完全不看譜上場演出，短則花一個月練習；難一點的如帕海貝爾卡農，則需要2個月。