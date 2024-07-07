我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

台中市經發局長張峯源 玩樂器做公益募200萬

記者陳秋雲／台中7日電
台中市經發局長張峯源玩一手好樂器，黑管、手風琴與小提琴等都無師自通。(圖／張峯源提供)
台中市經發局長張峯源玩一手好樂器，黑管、手風琴與小提琴等都無師自通。(圖／張峯源提供)

台中市經發局長張峯源玩一手好樂器，且無師自通，古典樂曲、流行情歌都愛，最近在公益演出，為台中市社會局專戶進帳逾200萬(台幣，下同，約6.1萬美元)。一把樂器對張峯源來說除了興趣，沒想到有天能做公益，還能在辦活動時創造吸睛效果。

張峯源說，他來自花蓮偏鄉，根本無處學樂器，但他對音樂特有興趣。有老師離開花蓮前送他小提琴，「這把琴是我父親一個月薪水」，他極為珍惜，展開音樂探索至今。

張峯源說，早年自學樂器無師自通，當他學會豎笛及吉他兩種樂器後，再接著學小提琴、長笛、小號等就不困難，因為Do、Re、Mi發出的音，在每個樂器上都相通。他認為會這些樂器的最大好處，是他經常邀大小親友在家裡開家庭音樂會，用音樂讓親子同樂，「我深愛這樣的音樂時光。」

張峯源學音樂時樂此不疲，也深知「台上三分鐘、台下十年功」，必須一練再練，每個節拍、休止符都無誤才能登場，動作精準細緻，沒有堅持真的學不來。

台中市精密機械園區廠商協會今年舉辦母親節慈善音樂會，邀知名樂團及音樂家表演，為社會局的救助專戶募款。張峯源與衛生局長曾梓展也受邀演奏多首曲目，為線上募款加溫不少，結果專戶一口氣進帳近239萬元，一戰成名。

「真沒想到自己的興趣還能為公益貢獻一點心力」，張峯源受邀表演的機會愈來愈多，今年中秋節也將與「逗樂團」在晚會演出，今後有相關的公益演出，他都會盡力相挺，7月13日就在台中文心森林公園有場慈善音樂會。

張峯源自我要求每場公開演出都要練首新曲，為何這麼費工？他說，主要是喜歡創新求變，練習時間視曲子難易程度而定，要完全不看譜上場演出，短則花一個月練習；難一點的如帕海貝爾卡農，則需要2個月。

母親節 古典樂 親子

上一則

1顆種子2萬元 林建訓種出大南瓜 虧錢也快樂

下一則

父控誘導消費 0元買車…高中生18歲就背11萬元債

延伸閱讀

法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會

法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會
封面故事／黃煐媖創作靈感 源自觀察反思

封面故事／黃煐媖創作靈感 源自觀察反思
周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂

周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂
南加中國國樂團「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」精采

南加中國國樂團「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」精采

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電