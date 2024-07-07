1顆種子2萬元 林建訓種出大南瓜 虧錢也快樂

農友林建訓自2012年新北市全國大南瓜比賽開辦以來，每年都參賽，曾獲6次冠軍。記者張曼蘋／攝影

新北淡水農友林建訓是大南瓜比賽常勝軍，常以8、900台斤大南瓜奪獎，已獲6次冠軍。為了種「奇怪植物」的夢想，他曾花2萬元（台幣，下同，約617美元）買1顆南瓜種子，成本效益全拋腦後，就算種到懷疑人生，還是很快樂，他說，「我想突破亞洲紀錄」。

林建訓20多年前移居淡水，當時他開設種苗公司，把種菜、種花當成興趣，更喜歡奇怪的植物，沒想到在網路看到加拿大 的巨型南瓜比賽後，就決定自己也要來種植。他說，大南瓜的種子跟一般南瓜不同，這些都有其「族譜」，可以追溯基因庫。

起初，林建訓以為只要種下去就會變大南瓜，「試了好幾次，發現不是這麼簡單」，但頭已經洗了下去，他決心這輩子不惜代價，就是要種出1顆夢想中的大南瓜，目前他買過最貴是1顆種子2萬元，就是買1個夢想，成本效益都拋到腦後。

外界以為種植南瓜很簡單，但他說，比賽用的大南瓜，對蔓枯病等疾病抵抗能力較差，種下去可以撐到比賽當天的南瓜少之又少，台灣濕氣、極高溫 對南瓜種子不友善，另外，水分拿捏也很重要，完全要靠經驗。

2012年新北市全國大南瓜比賽開辦以來，林建訓每年都參賽，獲6次冠軍，最好的成績多落在919斤多。他笑說，支撐他多年種植南瓜的動力，是想突破亞洲大南瓜紀錄561.6公斤。

「常常種到懷疑人生。」林建訓表示，大南瓜成長速度快，藤蔓也竄得很快，最辛苦的是將南瓜每一個節點都埋在土裡，每天都跪在地上埋節點，一整塊土地養分都要供應給1顆南瓜，1包肥料約20幾公斤，今年一片土地就用了20包肥料。

林建訓說，目前目標是種1千台斤的大南瓜，近兩年愈種愈退步，但幸運的是，自己就是從事農業，雖然每年都虧錢，但又很快樂，淡水大南瓜比賽也是他提議的，「我想抽身也不行了」。