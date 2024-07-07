台北電影獎 影帝阮經天 影后林品彤

林品彤以「小曉」奪下本屆北影影后。記者吳致碩／攝影

第26屆台北電影獎昨晚在中山堂舉行頒獎典禮，影帝、影后分別由「周處除三害」阮經天、「小曉」林品彤奪下，最佳劇情長片則是「老狐狸」，百萬首獎則由「由島至島」拿下。

阮經天以「周處除三害」勇奪北影影帝，由於他正在倫敦工作無法出席，由監製李烈代為領獎、發表感言，「我媽媽還在世時，總會告訴我，『想就去做呀，想那麼多幹嘛？真是的』，而面對每次的演出時，都盡力保持敬畏，謝謝我母親賦予我『不放棄』，謝謝劇組每個人員的信任，這個獎也是獻給你們的」。

影后則頒給「小曉」林品彤，她去年才以該片拿下金馬獎影后，就連頒獎人陸小芬都誇讚「後生可畏」，林品彤感性表示「2年前才以『美國女孩』入圍 新演員獎，如今再度回到台北電影獎順利獲獎，簡直作夢都想不到」，並說要感謝電影路上持續幫助自己的人，「我希望我可以像小曉一樣勇敢，勇敢長大，勇敢作夢」。

李李仁以「周處除三害」拿下最佳男配角，後台受訪時，哽咽致謝老婆陶晶瑩20年來幫他做的選擇，也慶幸前一天雖還在新加坡 ，但仍決定要趕緊飛回台參加盛會，「不然我會飲恨一輩子」，隨後他在媒體吆喝下，立刻打視訊給老婆，想不到陶晶瑩正在遛狗，還搞笑大喊：「靠北呀！我素顏！白癡喔！」但她的表情依舊難掩喜悅。

陳意涵憑藉「小曉」勇奪最佳女配角，她提到上次拿台北電影獎已是14年前的「聽說」，陳意涵並幽默自嘲：「當時還是只知道談戀愛的小女生，如今已是兩個孩子的媽」，陳意涵領獎前還與當年合作「痞子英雄」的周渝民擊掌，並開玩笑說「雖然我們比較少聯絡，但是仔仔為何還是跟十幾年前一樣帥啊？」