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教育過勞 國高中師5年少3000多人

記者馮靖惠／台北7日電

為了成為正式教師，每年南征北討參加甄試，是許多教育工作者的家常便飯，然而教學現場「錢少、事多、低尊嚴」，也讓不少教師最終選擇「退場」。根據教育部統計，國中教師近五學年來，就少了1000多人，高中教師則少了2000多人，基層教師坦言，過勞、師道不尊、專業「無價」，已是現在教師現場面臨的困境。

根據教育部統計，2023學年各級學校專任教師共計30.4萬人，較2018學年增3%，其中幼兒園、國小教師都增加，然而國中、高級中等學校及大專校院近五學年間則呈減少，其中，國中較上學年減少約300人，較2018學年減少1300多人；高中較上學年減少78人，較2018學年減少2300多人。

基層教師表示，教師的工時愈來愈長，幾乎人人超鐘點、接計畫，或是發展新課程，應付沒完沒了的公文。大眾則期待老師專業教學要有成效，輔導管教要有方法，親師溝通要有一套，發展課程要能進化，最好「樣樣全能」，過勞狀況比比皆是。

38歲的梁芳瑜，今年辭去12年國中教師工作。梁芳瑜說，認真的教師大多沒有足夠的休息時間，更別談充裕且理想的增能進修。去年同時擔任國文領域召集人、導師和九年級課務，事多錢又少，忙碌的工作，也讓她犧牲陪伴家中孩子和班級學生的耐心、精力和時間。

除了過勞，梁芳瑜認為的第二種教職困境是「師道不尊」。梁的丈夫也是國中教師，曾被家長誣告，因而付出許多不可逆的隱形成本。

梁芳瑜還提到，第三個教職困境是專業「無價」。在公務體系，同一職等內做多做少的報酬都一樣，更糟的是多做多錯，再加上勞逸不均， 讓她不禁回頭思考，教職工作所發展出的專業能力，怎麼會如此「無價」？

曾任國中表演藝術教師12年的恕寧，曾因焦慮去諮商，也曾靠吃紓解壓力，為了找回真正的自己，去年決定辭職。

「我想成為我自己，而不是教育制度的傳聲工具。」恕寧說，真心希望台灣教育除了智識，可以有更多資源分配在好好對待他人和好好面對自己，而不只是追求分數、薪水、職權和名利。

教育部

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