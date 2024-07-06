碳費試算6費率最高每噸千元台幣 工總憂企業倒閉

環境部提出六種碳費模擬費率，預計被收費的排碳大戶以石化業為主。圖為高雄大林蒲石化廠。（記者劉學聖／攝影）

環境部昨召開第四次碳費費率審議會，討論不同費率級距對產業的衝擊與影響，據環境部提出費率模擬，以最高每噸徵收1000元（台幣，下同，約30.9美元）計算，在不含碳洩漏風險係數折扣下，影響年度GDP（國內生產毛額）為約942億元，審議委員多認為對整體經濟衝擊並不高，但對個別產業影響還要再評估，環境部將於下次會議提出更完整評估資料。

對此，中華民國 全國工業總會指出，碳費若課徵500元，企業若未能達標，恐立即面臨倒閉風險；環團認為，碳費對各產業影響有評估的必要，但若要做到非常細緻，恐沒有上路的一天，籲環境部盡早提出徵收時程。

環境部長彭啓明表示，目前推估的各費率級距對台灣整體產業衝擊確實不高，雖會有些影響，但影響「很低」，比漲電價的影響還小。

彭啓明表示，假如到最後仍無法決定費率，他將會在審議會的建議範圍內公布最後結果，「這是我要負的責任」，不過碳費制度一定要盡快上路，因為台灣啟動的速度已經慢了。

據環境部統計，目前有近500間企業為排放量達每年2.5萬噸的碳排大戶，包含中鋼、中龍、中油、亞泥、台塑化、台積電 等。

環境部昨在碳費費率審議會提出的六種費率情境，模擬徵收碳費對總體經濟影響，方案包括每噸收取100元、150元 、300元、500元、800元、1000元等六種費率級距，以去年23.5兆的GDP為例，若不含碳洩漏風險係數折扣，最高影響年度GDP約942億元。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，昨會議著重在不同碳費費率模擬對整體經濟的影響，這次模擬的費率級距僅是預估數字，不見得是未來要上路的費率。至於碳費是否會延後開徵時間，審議會將決定最終費率，現階段無法做更多預測。

另，台灣碳費制度訂定徵收對象，若提出自主減量計畫達到減量指定目標，可適用優惠費率，目前有科學基礎減量目標（SBT）、技術標竿指定目標等兩種減量指定目標，若500家碳費徵收對象都做到SBT指定目標，年削減率約31%。黃偉鳴坦言，光靠碳費沒辦法達到2030年的國家階段性減碳 目標。

工總說明，要取得碳洩漏風險折扣（CL係數）和優惠費率一定要達指定目標，但目前產業能做的減碳措施多已盡力達成，實務上，指定目標對部分企業而言很難達標，碳費只要高於300元，業者若無法達標，就無法拿到碳洩漏風險折扣以及優惠費率，恐將由盈轉虧，如碳費徵收到500元，企業更難以承擔。