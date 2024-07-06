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中正紀念堂三軍儀隊 擬撤出大廳

台灣新聞組／台北6日電
文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，實施時間仍未定。圖為儀隊禮兵交接換哨。(本報資料照片)
文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，實施時間仍未定。圖為儀隊禮兵交接換哨。(本報資料照片)

台灣中正紀念堂轉型議題受各界關注，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤務展示」將改於民主大道進行且不再站哨，不過實施時間仍未定。軍方則回應，將待文化部完成整體規畫後，國防部配合辦理。對此，藍營直言民進黨用意識形態治國，虛耗國家建設，不如拚觀光

本報系聯合報報導，行政院政務委員林明昕日前聽取文化部、法務部等六部會報告接續促轉會推動轉型正義工作的進度，文化部規劃，未來三軍儀隊將撤出中正紀念堂大廳，勤務展示移至正堂階梯下的民主大道進行，結束後直接回到勤務室，不再站哨；雨天備案則比照忠烈祠取消勤務展示。

行政院人士透露，與會人士主要仍關切中正紀念堂主堂的未來定位及運用方式，對於三軍儀隊雖有意見，但仍尊重文化部與國防部的協商結果。

相關人士指出，中正紀念堂整體堂體轉型規劃還有待討論，此次調整讓三軍儀隊退出正廳，對「去個人崇拜、去威權化」的基本原則有一定的意義，雖然距離外界意見還有相當空間，但政府會持續聽取民間意見。

行政院設推動轉型正義會報，由閣揆主持，決定轉型正義工作重大決策。至於三軍儀隊勤務，相關人士指出，屬於國防部的業務調整，不一定需要送轉型正義會報決定。

中正紀念堂轉型議題，文化部已於日前的跨部會轉型正義業務進度會中，提出三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體，未來勤務展示改在民主大道進行，且不再站哨；雨備方案則比照忠烈祠，不做勤務展示的方案。

另據中國時報報導，國民黨立委賴士葆痛批，這些改變對國家建設來說都是虛耗，現在漁民無法捕魚、觀光旅遊業者叫苦連天，都是應該務實看待處理的問題，賴清德總統到現在都還在搞意識形態。國民黨立委李彥秀也表示，中正紀念堂是國際觀光景點，民進黨用意識形態處理很多事情一點意義也沒有，不如思考該如何讓觀光客進來。

據報導，針對中正紀念堂三軍儀隊擬撤出堂體一事，台北市政府重申，蔣萬安市長6月初就已表示中正紀念堂內相關的規畫是屬於中央的權責，希望任何決策都應該要廣納各界的意見跟聲音。

觀光 國防部 國民黨

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