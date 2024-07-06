嬰幼兒米製品 6件重金屬超標

消基會針對市售嬰幼兒米製食品，進行重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量檢測 ，抽測40件商品中，有1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，總砷含量雖均合乎台灣標準，但有17件超過新加坡 標準。消基會表示，重金屬若長期食用恐對嬰幼兒腦部等造成傷害，籲食藥署跟進國際標準。食藥署回應，已針對產品的原料米訂「無機砷」限量標準。

消基會4年前曾針對嬰幼兒米製品進行重金屬檢測，今年再持續追蹤，2月時在雙北市的母嬰用品店、藥局及網路購物平台，隨機購得40件主成分為米類的嬰幼兒食品，包括粥、燉飯、米糊、米餅等，其中28件為國產，12件為進口。

根據消基會調查，發現有1件鉛檢出量超標，5件鎘含量超標。消基會表示，這次5件「鎘」檢出量超過限量的樣品中，有4件主成分為糙米，籲消費者謹慎選購以糙米為主原料的嬰幼兒食品。

至於砷和汞方面，消基會表示，40件樣品的總砷含量均未超台灣標準，但有17件樣品超過新加坡的標準每公斤0.1毫克。此外，部分樣品無機砷的含量超過歐盟 和韓國的標準。消基會表示，鄰近新加坡及韓國也是以米食為主的國家，相關製品已訂有砷的限量標準，建議食藥署研議跟進。

食藥署副署長林金富說，無機砷對人體危害大，目前食品中總砷及無機砷的限量標準中，已針對「供為製造嬰幼兒食品的原料米」，其無機砷含量不得超過每公斤0.1毫克，食安需從源頭管理，只要製成嬰幼兒食品的「原料米」符合限量標準，後續生產的米餅等，也會符合規定。

林金富表示，民眾自國外購入的食品等，僅能自用、不得販售，且不得超過6公斤、1000美元（約新台幣3萬2000多元）的限量。