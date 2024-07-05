我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

北迴線1個月阻斷3次 台鐵將增設8處告警

台灣新聞組／台北5日電
蘇花回家路受阻。製表／生活文教中心、地方社會中心
蘇花回家路受阻。製表／生活文教中心、地方社會中心

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線意外，這也是今年6月以來，台鐵北迴線第三度因土石流、落石意外，導致通行阻斷。台鐵公司表示，已規畫增設八處防護阻隔及電閘式告警設備，預計明年4月完成啟用。

台鐵花蓮和仁至崇德段才剛搶通，不料昨清晨6時21分左右，和仁至崇德東正線有巨石掉落，砸壞軌道、電車線。台鐵公司表示，該處附近雖然有一處落石告警系統，但昨天落石處並非偵測範圍，未觸動告警系統預警，不過幸好四○三地震後，已針對高風險區加強派員巡檢，這次就是台鐵工務人員巡檢發現後馬上通報，事發當下也幸好沒有其他列車經過。

由於近期中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，不僅重創當地觀光，也讓花東居民大嘆「回家好難」。「交通一向是最擔心的事，鐵公路影響觀光很大。」有母親擔心，在台北工作的兒子搭火車或開車回家有風險，已三個月沒見過兒子。花蓮縣秀林鄉和平村長董蓮怡也感嘆，村民要搭台鐵上班、去市區看病都很困難，「花蓮真是多災多難」。

縣府觀光處長張志翔表示，交通對花蓮而言「是生路也是活路」，拜託中央一定要給花蓮安全的路，是不是空運或海運能有替代方案，只要路斷了就啟動機動運輸。

台鐵公司表示，考量近期宜花東地區因地震加上豪雨侵襲，落石事件頻傳，目前已規畫八處落石告警系統，明年4月完成啟用；另研發增設溪床土石溢流橋面的告警系統，預計7月22日完成安裝啟用。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，極端天氣導致邊坡、山地的落石及土石流發生風險提高，根本辦法還是要優先採取防治作為，以工程加強穩固邊坡，尤其含水量較高處要優先預防，並全面重新評估風險範圍，更普及偵測預警系統。

成大交通管理科學系教授鄭永祥則說，台鐵應重新規畫調適策略，在風險較高處的監視器全面改為常態式固定監視，加強人工巡檢或增設攝影機，風險較高路段可考慮列車減速通行，以降低該路段的壓力。

由於先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌意外，行政院長卓榮泰上月承諾本月將搭火車赴花蓮，「親自走一趟，看是不是夠安全」，外界關心是否會依照承諾？行政院發言人陳世凱指出，會依照承諾來做，行程細節確定後公布。

台鐵和仁隧道北口巨石崩落，砸斷東正線鋼軌，台鐵出動怪手打碎巨石移除，預計5日早才...
台鐵和仁隧道北口巨石崩落，砸斷東正線鋼軌，台鐵出動怪手打碎巨石移除，預計5日早才能恢復雙向通行。(記者王思慧╱翻攝)

台鐵 觀光 地震

上一則

王建民捲美女醫師婚外情 遭名醫求償千萬 確定免賠

下一則

30年來最多 中研院選出28新院士 人社組6位

延伸閱讀

又一間撐不住 花蓮最美百年老宅餐廳「黑金通」熄燈

又一間撐不住 花蓮最美百年老宅餐廳「黑金通」熄燈
花蓮出軌案 台鐵認拍到土石流無人通報 8人受懲處

花蓮出軌案 台鐵認拍到土石流無人通報 8人受懲處
日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害
地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％

地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解