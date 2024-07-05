北迴線1個月阻斷3次 台鐵將增設8處告警

蘇花回家路受阻。製表／生活文教中心、地方社會中心

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵 行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線意外，這也是今年6月以來，台鐵北迴線第三度因土石流、落石意外，導致通行阻斷。台鐵公司表示，已規畫增設八處防護阻隔及電閘式告警設備，預計明年4月完成啟用。

台鐵花蓮和仁至崇德段才剛搶通，不料昨清晨6時21分左右，和仁至崇德東正線有巨石掉落，砸壞軌道、電車線。台鐵公司表示，該處附近雖然有一處落石告警系統，但昨天落石處並非偵測範圍，未觸動告警系統預警，不過幸好四○三地震 後，已針對高風險區加強派員巡檢，這次就是台鐵工務人員巡檢發現後馬上通報，事發當下也幸好沒有其他列車經過。

由於近期中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，不僅重創當地觀光 ，也讓花東居民大嘆「回家好難」。「交通一向是最擔心的事，鐵公路影響觀光很大。」有母親擔心，在台北工作的兒子搭火車或開車回家有風險，已三個月沒見過兒子。花蓮縣秀林鄉和平村長董蓮怡也感嘆，村民要搭台鐵上班、去市區看病都很困難，「花蓮真是多災多難」。

縣府觀光處長張志翔表示，交通對花蓮而言「是生路也是活路」，拜託中央一定要給花蓮安全的路，是不是空運或海運能有替代方案，只要路斷了就啟動機動運輸。

台鐵公司表示，考量近期宜花東地區因地震加上豪雨侵襲，落石事件頻傳，目前已規畫八處落石告警系統，明年4月完成啟用；另研發增設溪床土石溢流橋面的告警系統，預計7月22日完成安裝啟用。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，極端天氣導致邊坡、山地的落石及土石流發生風險提高，根本辦法還是要優先採取防治作為，以工程加強穩固邊坡，尤其含水量較高處要優先預防，並全面重新評估風險範圍，更普及偵測預警系統。

成大交通管理科學系教授鄭永祥則說，台鐵應重新規畫調適策略，在風險較高處的監視器全面改為常態式固定監視，加強人工巡檢或增設攝影機，風險較高路段可考慮列車減速通行，以降低該路段的壓力。