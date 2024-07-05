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30年來最多 中研院選出28新院士 人社組6位

台灣新聞組／台北5日電
中研院4日公布34屆院士暨名譽院士，共計28名新科院士。(記者曾吉松／攝影)
中研院4日公布34屆院士暨名譽院士，共計28名新科院士。(記者曾吉松／攝影)

中央研究院昨公布第34屆院士暨名譽院士名單，共選出28位新科院士、2位名譽院士，新科院士人數創近30年來的新高，其中人文及社科組選出6名院士，也1掃前兩屆的低迷，創近年新高。86歲人文院士王澤鑑，是中研院來台後首位法律院士；台積電副總余振華因發明關於AI的關鍵技術獲選工程院士，則是繼林本堅後第二位獲得院士的台積電人。

余振華在1994年加入台積公司，負責後段研發相關的多種業務，並成功開發0.13微米銅製程的關鍵製程技術。他同時領先推出台積公司的晶圓級系統整合技術，包括CoWoS、整合型扇出（InFO）封裝技術和台積電系統整合晶片（SoIC）及其相關技術。任職台積公司期間，余振華累計獲得超過1800項全球專利。

中研院院長廖俊智指出，本屆共選出28位院士，是近年新高。分別為數理科學組8人、工程科學組8人、生命科學組6人、人文及社會科學組6人，其中女性院士占7人。最年輕的是今年53歲數理科學組的金政，最年長的是人文及社會科學組的王澤鑑。

今年人文組新科院士共6位創下紀錄，包括王澤鑑、李艷惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓與蕭高彥。柯志明為中研院社會學研究所特聘研究員，父親為在獄中寫出「新英文法」的政治受難者柯旗化。楊儒賓是清大哲學研究所講座教授，是台灣新儒學代表人物，他在理工重鎮任教多年，但至今都不用電腦，沒有手機等3C用品，也不吹冷氣，「這是對現代文明的抗議」。

工程科學組共8位，史維、余振華、李建平、金智潔、傅立倫、楊陽、葉均蔚、裴有康。余振華專長為研發先進半導體製程，研發先進封裝與異質系統整合製程。他在台積電研發部門一待就是30年。余振華和林本堅等人並稱「台積電研發6騎士」，如今兩人都成院士。

生命科學組共6位，李純慧、張大元、黃金生、楊長賢、廖敏妃、蔡宜芳。國際植物學家蔡宜芳長期在台灣深耕，在2021年獲頒美國國家科學院NAS國際院士。黃金生為加州大學舊金山分校病理科教授，深耕神經科學領域30年，也是台灣腦庫的推手之一。

數理科學組共8位，王金龍、邢泰侖、金政、洪上程、馬中珮、陳鎮東、葉乃裳、蔡兆申。馬中珮任教於美國加州大學柏克萊分校天文物理學系，研究專長是星系天文學和宇宙學中的理論與觀測問題，持續參與許多跨國研究及宇宙觀測計畫，兩年前榮獲美國國家科學院院士。

中研院表示，新科院士出爐後，中研院院士陣容增至299人，名譽院士增至17人。

中研院第34屆院士暨名譽院士當選名單 製表／葉冠妤
中研院第34屆院士暨名譽院士當選名單 製表／葉冠妤
台積副總余振華。(記者曾吉松／攝影)
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台積電 加州大學 舊金山

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