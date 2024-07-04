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清大主導招聯會近10年 改變策略被批搶台大學生

記者許維寧／台北4日電

闊別近十年，大學招聯會召集學校重回台大，實際上，2015年招聯會首易主清華大學，清大當年秉持推動多元入學經驗，逐步從申請、分發並進，轉變為側重申請入學管道。

學界評析，清大接手招聯會後的策略形同和台大搶學生、踩到台大利益，也讓部分教育界人士至今仍無法諒解。

一名招聯會常委學校高層指出，當年升學制度側重分發入學，學生憑成績，填志願都是從台大開始向下填，「後面學校都在撿台大剩的」。

清大接手後，改側重申請入學，名額占比得以提升，各校招生提前至申請階段競爭，也讓台大以降的學校有機會選到理想學生，自此招生不再是台大贏面最大，台大校內也有異音，如理、工學院多是電資學院備胎，「能提早搶學生，何樂而不為」。

台大前註冊組主任洪泰雄表示，根據研究，申請入學名額占比應以三成為限，不應該放太多，否則會失去申請入學的意義。各校積極招生、保障入學生品質天經地義，但扭曲各招生管道名額分配，如極大化繁星或申請入學，藉此降低分發入學名額，則形同走火入魔。

洪泰雄談到，近年申請入學學科參採五選四制度，甚至二階甄選讓學系以校園參訪、學系介紹納入部分評分，說是開放彈性，實則是執行不當，但也評估制度已運行多年難再改變，建議台大接棒後要再花心思思考，確保考生素質。

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