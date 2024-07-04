我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

花蓮出軌案 台鐵認拍到土石流無人通報 8人受懲處

記者胡瑞玲／台北4日電
台鐵229次新自強號，6月21日經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車卡在清水隧道內，乘客下車步行。(記者王燕華／翻攝)
台鐵229次新自強號，6月21日經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車卡在清水隧道內，乘客下車步行。(記者王燕華／翻攝)

台鐵229次新自強號列車上月21日行經花蓮崇德至和仁間，碰上土石流，導致列車出軌、九人受傷，事後爆出監視器在事故前19分鐘就拍到土石流，卻無通報。台鐵昨公布調查報告，事發時確實有人員值班，卻在土石流發生前3分鐘離開去上廁所，事發當下也未注意監視器螢幕，總計懲處八人，包含董事長杜微自請處分。

台鐵產業工會認為，政治責任不應波及基層；交通部長李孟諺說，台鐵當前第一要務應是盡力維繫蘇花路廊通行安全，要求杜微堅守崗位，個人懲處將待各相關單位最終檢討報告完成，再做議處。

台鐵調查，花蓮工務段值班規定為24小時派員監看，6月21日當天，負責值班監控的羅姓值班人員曾在土石流發生前三分鐘離開監控處上廁所，事發當時雖在值班室，但該員坦承沒有注意到監視器螢幕。

杜微表示，土石流告警設施是以雨量有無超標作為預警值，事故當日一小時累積雨量為1.5毫米，遠低於50毫米的預警值，導致監控人員疏於注意。

懲處八人包括羅姓值班人員記申誡兩次；花蓮工務段長、工務處長謝曜宇各記過一次；副總經理陳宗宏、總經理馮輝昇、養路室組長、工務處副處長各申誡一次。杜微也說，這次事故他要負起責任，上周已向李孟諺自請處分。

至於事發當時努力煞車導致手部骨折的司機員陳俊良記功兩次、列車長記功一次，另有兩名服務員嘉獎兩次。

杜微表示，未來改善措施包含野溪疏濬整治、增設土石流溢流告警系統、CCTV監視及水位針，人力從一人變兩人24小時監看等，並擬定全路路線防護計畫。

台鐵產業工會秘書長朱智宇批評，監控室值班員須一人同時監看10多台螢幕，雨量若達預警值，工務段長或副段長要打電話通知監控室值班員，值班人員再特別監看該段螢幕，但值班員沒收到通知，當然就不會通報。

朱也質疑，杜微因台鐵安全遭社會質疑，有政治責任，自請處分是一回事，但這個處分是否連帶基層員工也要負起政治責任，還是只是長官想拉著員工一起懲處。

台鐵

上一則

大學招聯會月底交棒 重回台大掌舵

下一則

大轉彎 藍擬不動罷免門檻 改採民眾黨意見

延伸閱讀

連日大雨土石流又斷蘇花公路 和平村如孤島

連日大雨土石流又斷蘇花公路 和平村如孤島
列車出軌 卓榮泰道歉：下月親搭火車到花蓮

列車出軌 卓榮泰道歉：下月親搭火車到花蓮
交長：陸若釋善意如小三通團客、自由行 台可逐步開放

交長：陸若釋善意如小三通團客、自由行 台可逐步開放
觀光署推平價優惠旅宿 學者：重點在價值感

觀光署推平價優惠旅宿 學者：重點在價值感

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害