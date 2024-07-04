我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

桃園2起松鼠誤闖跳電 藍：可點名動物快用完

記者陳俊智／桃園4日電
桃園近日接連發生2起跳電事故，影響地方重要醫療院所運作及近5000戶居民生活，台電事後調查是松鼠誤闖設施造成設備故障短路。(圖／台電桃園營業處提供)
桃園近日接連發生2起跳電事故，影響地方重要醫療院所運作及近5000戶居民生活，台電事後調查是松鼠誤闖設施造成設備故障短路。(圖／台電桃園營業處提供)

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，一度影響部立桃園醫院運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進入大缺電時代，質疑台電將跳電原因推給松鼠，大酸「可點名的小動物已經快用完了」，呼籲中央能源政策改弦易張。台電桃園營運處表示，近日2次跳電確實是鳥獸外力造成，改善供電專案正進行中。

桃園上月30日和本月1日接連無預警跳電，台電指都是松鼠惹禍，並附上松鼠遭電擊倒地照片佐證，引起熱議。經濟部長郭智輝日前赴立院備詢，也稱跳電沒有以前多，是媒體較積極報導，此說引發國民黨人士不滿。

凌濤說，台灣其實已經進入大缺電時代，近日除了桃園，松山機場、新竹南寮，還有台中、南投和台南都有停電過，但台電停電理由不乏松鼠、白鼻心、蛇、貓及小鳥誤闖設施，引發設備短路故障，如果防治小動物就能防止台灣缺電，經濟部何不直接發起防治松鼠運動？

「難道媒體不報導，台灣就沒有供電問題？」凌濤說，郭智輝這種迂腐的官僚思想，累死台電基層；台灣最炎熱的夏季才正要開始，用電高峰即將到來，面對民生、產業發展，賴政府的能源政策還不改弦易張？

台電桃園營運處強調，近日停電確實是松鼠誤闖設施設備引起，是維修人員沿著線路反覆巡檢，並在設備旁發現松鼠屍體。雖桃園日前供電不穩定，但台電5月斥資2億元啟動改善專案，另增加配電線路維護至5億元，配電工程改良作業也有1億元專款，設備設施經過汰換更新，狀況已改善不少。

台電表示，桃園4月平均每周12件跳電或停電，5月執行專案後，停電跳電降至每周6件，6月再下降到每周5件，持續滾動檢討改善。

國民黨

上一則

家庭悲劇 陸配負氣攜女尋短卻獨活 警朝遺棄致死偵辦

下一則

黑白集╱不婚不生 國家幫你配對？

延伸閱讀

經長：跳電大減7成 藍委：瞎說

經長：跳電大減7成 藍委：瞎說
台經濟部長郭智輝訪矽谷 推動人才到台讀書工作

台經濟部長郭智輝訪矽谷 推動人才到台讀書工作
台灣經濟部長郭智輝首訪矽谷 與大廠談台美人才交流

台灣經濟部長郭智輝首訪矽谷 與大廠談台美人才交流
新聞評論／電價愈漲愈高 打房不冷反熱 外星人內閣與民意脫節

新聞評論／電價愈漲愈高 打房不冷反熱 外星人內閣與民意脫節

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年