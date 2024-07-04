黑白集╱不婚不生 國家幫你配對？

卓榮泰在戶政日致詞，說戶政單位可以勾稽未婚青年、或結婚多年仍未生子者資料，讓相關單位為他們介紹獎勵政策，解決少子化問題。此話一出，馬上挨批這是政府在「濫用個資」。更令人驚愕的是，堂堂行政院長，卻發表如此枝微末節而言不及義的看法，格局何在？

卓榮泰事後辯稱，他只是希望戶政制度更有效地協助人口規畫，把宣導和獎勵做得更精準，但不會踰越現有工作內容。問題是，不婚及少子化這類「國安層級」的議題，閣揆卻要底層戶政單位負起責任，是高估了國家機器的功能，還是太簡化問題的根本？卓揆難道以為，國家幫未婚男女配對，並撒錢勸大家生子，即可解決不婚及少子化問題？

2015年，台灣還有21萬名新生兒，15萬對新人結婚。但到去年，新生兒只剩十三萬人，結婚僅剩12.5萬對。其中原因，從年輕世代低薪養不起、不願受婚姻束縛、對幸福感的想像大不如前等，各有不同的社會及心理因素。更重要的是，台灣變成「全球最危險的地方」，年輕世代要去當兵，誰又願意自己的子女降生在動亂年代？

卓榮泰既然知道不婚不生是「國安問題」，卻不在國安層次尋找答案，而把責任下放到戶政單位，他能找到正解嗎？也難怪，戶政人員大嘆：「最好我知道誰家該生小孩。」