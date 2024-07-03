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經長：跳電大減7成 藍委：瞎說

台灣新聞組／台北3日電
台灣缺電問題嚴重，行政院長卓榮泰2日表示，確保2030年前不缺電；核三仍會除役，若立院要修法，希望討論好核安問題。(記者劉學聖／攝影)
台灣缺電問題嚴重，行政院長卓榮泰2日表示，確保2030年前不缺電；核三仍會除役，若立院要修法，希望討論好核安問題。(記者劉學聖／攝影)

台灣賴政府上台後，能源政策備受矚目。國民黨立委鄭正鈐2日質詢，台灣未來10年會不會缺電？行政院長卓榮泰答詢表示，政府在2030年前有充裕的準備，未來還有新的電廠會增加，但仍要看電廠建設速度，至少能確保2030前不缺電。卓揆也提到，核三仍會除役，如果立法院要修法，希望討論好核安問題。

卓榮泰2日率內閣成員赴立院備詢，國民黨立委質詢時皆關切缺電議題。鄭正鈐質詢，多個國際大廠要到台灣設廠，面對AI用電高需求，台灣電力是否足夠？

經濟部長郭智輝表示，此次來美與許多大廠交換意見，他們確實對供電問題相當重視，到2030年為止，政府有把握提供穩定的電給大廠。

郭智輝說，原本預定2025年再生能源占比能達到20%，但過去因新冠疫情有部分延誤，所以可能要再延1年，到2026年才能達到。卓榮泰補充說，20%中，光電占8.4%、風電占7.6%，其他為水力等其他再生能源。鄭正鈐追問，2026的政策目標是否會跳票？卓榮泰表示「不會」。

國民黨立委羅明才、張智倫質詢時提到，核3要停役，企業可能擔心跳電問題，「非核家園」政策是否會改變？

卓榮泰回應，「環境基本法」規定應逐步朝向非核家園，核3在今年7月除役，依照核管法，需要在5年之前，提出延役申請，所以核3在7月起停止發電，勢在必行；立院如果要針對延役修法，將不確定未來會變什麼情況，希望大家在過程中，認真討論核安、廢料問題，達成共識。

郭智輝則說，「最近很抱歉」，台電因為設備老舊或某一個地區大量移居的人增加，造成負荷變大，所以產生跳電現象；但與過去10年相比，跳電狀況並沒有比以前多，是媒體較積極報導，目前已經降低了7成的跳電情形。

不過，他也表示，這不是理由，已責成台電，一定要優先把這些跳電的地方整理好。

對於核三除役後減少的3%至4%的電力，郭智輝說，會由大潭電廠、南部電廠補上，未來「不會缺電」。卓榮泰也承諾，政府最優先的責任就是安全穩定的供電。

至於國民黨立法院黨團力推核能延役，郭智輝表示，他尊重立法院決定，經濟部是執行單位，執行確定的事情；經濟部在法律規範下工作，「所以，立法院怎樣決定，就依決定行使」。

不過，對郭智輝稱跳電已經降7成，「只是媒體報導比較多」，國民黨立委王鴻薇批評「郭智輝的說法很瞎」，跳電一下怪饋線、一下怪小動物、一下又怪媒體，實在完全畫錯重點。國民黨立委葉元之則說，新北市跳電愈來愈頻繁，郭智輝根本亂講，他不相信；桃園也流傳部立醫院之所以跳電，是因為台電減壓供電，當中原因可能就是缺電，請郭智輝、經濟部或台電趕快證明傳言真假。

對卓榮泰稱「如果立法院要修法，希望討論好核安問題」，王鴻薇也說「卓榮泰能否用功一點，了解核電延役程序」，修法只是拿掉年限，不代表馬上核能就可以啟動延役。

此外，國民黨立委謝龍介質詢時，指郭智輝有倦勤情況。郭則回答，他隨時可以向卓揆報告並得到支持。

行政院長卓榮泰（左）2日表示，確保2030年前不缺電；核三仍會除役，若立院要修法...
行政院長卓榮泰（左）2日表示，確保2030年前不缺電；核三仍會除役，若立院要修法，希望討論好核安問題。(記者曾吉松／攝影)

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