中研院士孔祥重：讓AI變安全 需要文科人才

中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重認為，在AI時代人文領域的人才更形重要。(記者陳宛茜／攝影)

AI 浪潮席捲全球，台灣出現「理工夯人文冷」的現象。中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲 講座教授孔祥重卻持相反看法，認為正是在AI時代，人文領域的人才更形重要，「他們可以把AI變得更安全」。AI如果缺乏民主、自由等價值觀，可以把社會文化轉到全然相反的方向卻不被察覺，比人類還危險。

他也說，台灣擁有民主、多元、自由等價值，應發展和維護符合台灣民主價值的生成式AI模型，進而影響華人社會甚至全球。

孔祥重2日於中研院院士會議中專題演講「擁抱生成式人工智慧」，全場滿座，吸引許多院士聆聽。「想像一下，有一天我們可以使用一支由AI組成的團隊，包括教育工作者、公務員、工程師、 研發專業人員。」他指出，包括科學、醫學、教育、政府服務、產業等所有領域，都需要探索生成式AI的潛在益處和風險，「AI是全民運動，比工業革命還厲害」。

孔祥重指出，AI發展目前有兩大挑戰：節省能源和如何控制。生成式AI模型需不斷更新，耗費的水、電等能源非常驚人，費用甚至高於直接買新的，導致大家不斷買新的模型，造成更多的浪費。

他認為，台灣可以運用在硬體方面的優勢，透過開發高效率的AI計算系統節省能源，也可以鼓勵用戶共享資源，從而降低整體耗能。

台下有院士發問，人類和AI哪個比較危險？孔祥重回答「都很危險」。他受訪時指出，人類的危險是殺人、放炸彈這種明顯可見的危險，但AI的危險並不直接可見，「他可能把整個社會的文化價值都改變」卻不被察覺，這是更可怕的災難。

「想像一下，未來人類可以設計數百萬個AI機器人進行研發，這將對經濟、社會與國家安全產生巨大影響，人類必須確保AI為我們做正確的事」。孔祥重認為，人類必須確保AI數據與人類從歷史中所獲得的智慧與教訓保持一致，而這種一致性可以從人文主義的教育中受益。

孔祥重認為，台灣擁有晶片到系統平台供應鏈硬體中心的世界領先地位，應該發展和維護符合台灣民主價值的GenAl模型，讓台灣成為多元化和包容性內容的文化中心。台灣在生成式AI的內容太少，「全部加起來都沒有美國一間大公司的1%」，政府和民間應該勇於投資 與補助相關團隊。