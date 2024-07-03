我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

中研院士孔祥重：讓AI變安全 需要文科人才

記者陳宛茜／台北3日電
中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重認為，在AI時代人文領域的人才更形重要。(記者陳宛茜／攝影)
中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重認為，在AI時代人文領域的人才更形重要。(記者陳宛茜／攝影)

AI浪潮席捲全球，台灣出現「理工夯人文冷」的現象。中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重卻持相反看法，認為正是在AI時代，人文領域的人才更形重要，「他們可以把AI變得更安全」。AI如果缺乏民主、自由等價值觀，可以把社會文化轉到全然相反的方向卻不被察覺，比人類還危險。

他也說，台灣擁有民主、多元、自由等價值，應發展和維護符合台灣民主價值的生成式AI模型，進而影響華人社會甚至全球。

孔祥重2日於中研院院士會議中專題演講「擁抱生成式人工智慧」，全場滿座，吸引許多院士聆聽。「想像一下，有一天我們可以使用一支由AI組成的團隊，包括教育工作者、公務員、工程師、 研發專業人員。」他指出，包括科學、醫學、教育、政府服務、產業等所有領域，都需要探索生成式AI的潛在益處和風險，「AI是全民運動，比工業革命還厲害」。

孔祥重指出，AI發展目前有兩大挑戰：節省能源和如何控制。生成式AI模型需不斷更新，耗費的水、電等能源非常驚人，費用甚至高於直接買新的，導致大家不斷買新的模型，造成更多的浪費。

他認為，台灣可以運用在硬體方面的優勢，透過開發高效率的AI計算系統節省能源，也可以鼓勵用戶共享資源，從而降低整體耗能。

台下有院士發問，人類和AI哪個比較危險？孔祥重回答「都很危險」。他受訪時指出，人類的危險是殺人、放炸彈這種明顯可見的危險，但AI的危險並不直接可見，「他可能把整個社會的文化價值都改變」卻不被察覺，這是更可怕的災難。

「想像一下，未來人類可以設計數百萬個AI機器人進行研發，這將對經濟、社會與國家安全產生巨大影響，人類必須確保AI為我們做正確的事」。孔祥重認為，人類必須確保AI數據與人類從歷史中所獲得的智慧與教訓保持一致，而這種一致性可以從人文主義的教育中受益。

孔祥重認為，台灣擁有晶片到系統平台供應鏈硬體中心的世界領先地位，應該發展和維護符合台灣民主價值的GenAl模型，讓台灣成為多元化和包容性內容的文化中心。台灣在生成式AI的內容太少，「全部加起來都沒有美國一間大公司的1%」，政府和民間應該勇於投資與補助相關團隊。

AI 比爾蓋茲 投資

上一則

陸盯梢台政論?找無爆料者 藍諷：把沈伯洋當塑膠?

延伸閱讀

聯邦付莫德納1.76億元 助研發人類禽流感疫苗

聯邦付莫德納1.76億元 助研發人類禽流感疫苗
加州擬立法規範人工智慧 引科技界反彈

加州擬立法規範人工智慧 引科技界反彈
北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力
兒子的手藝

兒子的手藝

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死