連日大雨土石流又斷蘇花公路 和平村如孤島

台九線蘇花公路崇德段邊坡泥流不斷坍滑，公路局持續搶修。（圖／公路局提供）

大雨不斷，台九線蘇花公路崇德路段及台鐵 崇德至和仁段，前晚發生土石流，公路局預估今天才能搶通，台鐵今晨恢復雙線通車。

花蓮縣秀林鄉和平村昨因此停班停課，居民感嘆，蘇花公路在四○三強震後遇雨易坍，上班、上課和就醫都成大問題，宛如「孤島」，交通安全之路迢迢。

台九線163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德路段，前晚9時許發生土石流造成交通中斷；台鐵北迴線56.5至56.9公里處東西正線也因泥流覆蓋軌道，鐵公路一度雙雙中斷。東正線昨清晨近6時恢復單線雙向行車，西正線因軌道及轉轍器遭土石淹沒，持續搶修，預計今上午5時恢復雙線通行。

公路局東區養護工程分局原預計昨傍晚5時搶通蘇花公路，但昨下午2時30分再度發生強降雨，土石泥流一路從高處邊坡傾洩而下，邊坡及路面覆滿土石泥流，增加搶災困難，預計今下午2時才能通車。

403強震後 地質鬆動

公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍昨還原搶修經過，他說，過去即便下再大的雨，或遇上颱風，該路段都不曾發生嚴重土石坍滑情形，此次明顯是因地震 後的地質已經鬆動，昨天工人在下面開挖清坍，泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，下午又出現強降雨，導致搶通時程不斷延後。

花蓮從6月29日起接連大雨，蘇花公路和平段幾乎每天都在坍，和平村有和平、和中、和仁三個社區，實際居住近千人，和平村昨出入仍受影響，縣府宣布停班停課。

和平村長董蓮怡前晚6時到花蓮市區醫院看病，晚上10時要回家，當時蘇花公路中斷，因為大雨不斷，她擔心村民，途中一直與村民電話聯繫，掌握狀況，計畫開車到新城站再搭最後一班火車回和平，沒想到鐵路也跟著停開，只好借住親人家。

和仁部落前晚撤離30多人，董蓮怡嘆，震後蘇花公路經常坍方，常常要撤村，生活很不方便。此外有村民是洗腎患者，每周三天要坐火車到花蓮醫院洗腎，鐵路不能提供穩定運輸，「真的有孤島心情。」

台東助花蓮 振興觀光

正值暑假期間，台東縣府協助振興花蓮觀光，昨起撥等值200萬元台幣（約6.13萬美元）的2000萬枚「台東金幣」給花蓮民眾，可在花蓮、台東特約店家折抵消費。

花蓮縣府行研處長吳昆儒指出，不管是在地人還是遊客領取金幣，都是希望能刺激更多人消費，不過下雨造成土石泥流，蘇花公路與台鐵都被影響，對觀光市場來說非常嚴峻。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，7月住房率維持在二成二到二成五，主因是有夏戀嘉年華等活動加持，未料又遇鐵公路被土石泥流阻斷，雖然船運可行，但搭船要花三、四個小時，有多少遊客願意搭船？