我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

連日大雨土石流又斷蘇花公路 和平村如孤島

記者王燕華、王思慧、周湘芸、胡瑞玲／花蓮3日電
台九線蘇花公路崇德段邊坡泥流不斷坍滑，公路局持續搶修。（圖／公路局提供）
台九線蘇花公路崇德段邊坡泥流不斷坍滑，公路局持續搶修。（圖／公路局提供）

大雨不斷，台九線蘇花公路崇德路段及台鐵崇德至和仁段，前晚發生土石流，公路局預估今天才能搶通，台鐵今晨恢復雙線通車。

花蓮縣秀林鄉和平村昨因此停班停課，居民感嘆，蘇花公路在四○三強震後遇雨易坍，上班、上課和就醫都成大問題，宛如「孤島」，交通安全之路迢迢。

台九線163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德路段，前晚9時許發生土石流造成交通中斷；台鐵北迴線56.5至56.9公里處東西正線也因泥流覆蓋軌道，鐵公路一度雙雙中斷。東正線昨清晨近6時恢復單線雙向行車，西正線因軌道及轉轍器遭土石淹沒，持續搶修，預計今上午5時恢復雙線通行。

公路局東區養護工程分局原預計昨傍晚5時搶通蘇花公路，但昨下午2時30分再度發生強降雨，土石泥流一路從高處邊坡傾洩而下，邊坡及路面覆滿土石泥流，增加搶災困難，預計今下午2時才能通車。

403強震後 地質鬆動

公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍昨還原搶修經過，他說，過去即便下再大的雨，或遇上颱風，該路段都不曾發生嚴重土石坍滑情形，此次明顯是因地震後的地質已經鬆動，昨天工人在下面開挖清坍，泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，下午又出現強降雨，導致搶通時程不斷延後。

花蓮從6月29日起接連大雨，蘇花公路和平段幾乎每天都在坍，和平村有和平、和中、和仁三個社區，實際居住近千人，和平村昨出入仍受影響，縣府宣布停班停課。

和平村長董蓮怡前晚6時到花蓮市區醫院看病，晚上10時要回家，當時蘇花公路中斷，因為大雨不斷，她擔心村民，途中一直與村民電話聯繫，掌握狀況，計畫開車到新城站再搭最後一班火車回和平，沒想到鐵路也跟著停開，只好借住親人家。

和仁部落前晚撤離30多人，董蓮怡嘆，震後蘇花公路經常坍方，常常要撤村，生活很不方便。此外有村民是洗腎患者，每周三天要坐火車到花蓮醫院洗腎，鐵路不能提供穩定運輸，「真的有孤島心情。」

台東助花蓮 振興觀光

正值暑假期間，台東縣府協助振興花蓮觀光，昨起撥等值200萬元台幣（約6.13萬美元）的2000萬枚「台東金幣」給花蓮民眾，可在花蓮、台東特約店家折抵消費。

花蓮縣府行研處長吳昆儒指出，不管是在地人還是遊客領取金幣，都是希望能刺激更多人消費，不過下雨造成土石泥流，蘇花公路與台鐵都被影響，對觀光市場來說非常嚴峻。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，7月住房率維持在二成二到二成五，主因是有夏戀嘉年華等活動加持，未料又遇鐵公路被土石泥流阻斷，雖然船運可行，但搭船要花三、四個小時，有多少遊客願意搭船？

台鐵 觀光 地震

上一則

陸海警帶走澎湖漁船 家屬委託兩岸交流協會協商

下一則

陸警帶走澎湖漁船 海基會前董座洪奇昌籲兩岸克制

延伸閱讀

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害
地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％

地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％
列車出軌 卓榮泰道歉：下月親搭火車到花蓮

列車出軌 卓榮泰道歉：下月親搭火車到花蓮
土石流釀災 花蓮火車出軌9傷 告警系統卻沒作用

土石流釀災 花蓮火車出軌9傷 告警系統卻沒作用

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死