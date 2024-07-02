新聞評論／環境部減汙減碳無能 只敢拿樹開刀

環境部長彭啟明。（本報資料照片）

環境部近日指名15種樹會釋放高濃度異戊二烯，易衍生臭氧影響空氣品質，建議避免種植這些空汙樹種。此舉引發林業和生態界炸鍋，認為種樹有助綠化及水土保持，而異戊二烯是「芬多精」的一種，政府根本本末倒置。環境部長彭啟明回應說，減少汙染源已進入錙銖必較階段。問題是，汽車、發電和工業才是台灣最大空汙來源，政府放任台電「火力全開」，又讓燃煤電廠延役，彭啟明不敢碰空汙元凶，卻拿樹開刀，實在外行又荒唐！

環境部所謂的15種空汙樹種，稱是委託成大教授作文獻回顧而訂。但主其事的學者澄清，其報告並未提到種樹會造成空汙或危害健康，更未建議禁止種植。環境部未曾邀集學者專家研商，即「超譯」報告結論，逕自公告並發函給各機關。如此專斷而不專業的作法，難怪引發譁然。

除了決策魯莽，此事更暴露環境部的致命問題。去年8月升格的環境部，是台灣淨零減碳 的主責部會；但除了讓原環保署既有官僚就地升官，腦袋仍是過去以環境工程為重的思維，才會錯將樹木當成像重金屬、空汙那樣的汙染源管制，荒謬至極。更可笑的是，樹木具有固碳減汙、水土保持及生態服務的多重價值，均遭官員忽略，還用最粗糙的方式把樹木分成「害樹／益樹」。如此裝著舊思維的部會負責減碳重任，部長的專長又只是氣象，也難怪台灣碳排居高不下。

環境部說，這15個樹種排放的異戊二烯會跟空氣中的氮氧化物結合，進而產生臭氧。事實上，專家指出，植物釋放出的異戊二烯，在空氣中存在的時間極短，很快就會分解；相較於其他人為汙染物，影響微乎其微。而近年台灣空汙最主要的癥結在，「零碳排」的核電廠不斷被民進黨關閉，但綠能 發展卻不如預期，導致火力發電占比不斷升高，已超過八成。尤其賴政府一意孤行，拒絕讓運轉良好的核三廠一號機延役，卻讓合約屆期應該除役的麥寮燃煤電廠一號機延役，並讓合約將滿的和平燃煤電廠續約運轉；然而，環境部心心念念的氮氧化物，正是火力發電排放的主要空汙成分。

面對外界砲轟，環境部先辯稱這分名單「只是建議沒強制」，還強詞奪理說減汙已到「錙銖必較」的地步。然而，若真要減少空汙，環境部應先從「元凶」下手，要求台電降低火力發電占比；但在政府要求核三除役時，彭啟明可曾發過一言？在經濟部准許麥寮電廠延役時，他可曾對此「錙銖必較」？彭啟明不僅對台電的高排放未發一語，對汽機車等移動汙染源也不見作為，卻將樹木貼上「惡化空汙」的罪名。這種表現，十足是政客行徑。

環境部對降汙、減碳毫無作為，更可從碳費費率的難產可見一斑。台灣預計明年起開徵碳費，原本今年第一季費率就該出爐，時程卻一再延後。今年都已經過了一半，卻依舊未定。環境部的決策牛步化，讓企業陷入焦慮，明年預算 書不知如何編列，更導致綠色通膨隱憂益發嚴峻，消費者得承受苦果。

對此，彭啟明稱，碳費費率這台車一定要趕快開，「即使價格是零也要開」。問題是，開徵碳費的目的，就是要讓企業為減碳付出代價。如果碳費是「零元」，企業根本沒有減碳壓力，那又何必開徵？彭啟明聲稱減汙減碳已到錙銖必較關頭，為何他的作為與此背道而馳？

環境部這齣「只許州官放火，不許百姓種樹」的荒謬劇，讓人對台灣減碳的前景愈發悲觀。