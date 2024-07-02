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卓榮泰盼透過戶政個資催生 在野批嚴重侵犯隱私

記者黃婉婷、陳熙文、張睿廷、林銘翰／台北2日電
台灣少子化問題嚴重，行政院長卓榮泰1日提議戶政單位，可透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵生育政策，引發在野立委一片譁然。（記者林伯東／攝影）
台灣少子化問題嚴重，行政院長卓榮泰1日提議戶政單位，可透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵生育政策，引發在野立委一片譁然。（記者林伯東／攝影）

台灣近年少子化問題嚴重，有統計指台灣生育率全球倒數第一，「生不如死」已是進行式，行政院長卓榮泰昨獻策，認為戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還未生子的民眾，透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策。

不過，卓揆此議一出，在野黨認為做法過於荒謬，治標不治本，更嚴重侵犯人民隱私。

卓榮泰昨出席全國戶政日活動時提到，戶政單位第一線面對民眾，業務涉及全國人口盤點與合理規畫，有助國家政策推動，「有健全戶政才有合理的人口規畫」，未來要將AI引入公共領域、政府部門對人民的服務，達到簡政便民，讓人民覺得備受尊重，並隨著時代改變與科技進步加強。

話鋒一轉，卓榮泰提及，少子化要靠戶政人員，他們最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，「或是結婚好幾年還沒動態」；他建議，可以將這些資料勾稽出來給相關單位，做更多獎勵政策的介紹，或政令宣傳上的互相溝通。

卓榮泰認為，這很必要，把國安問題少子化列為可研究、解決、協助的對象，讓戶政工作更往上一級。

此言一出，在野立委一片譁然。國民黨立委黃健豪認為，卓榮泰立意良善，但做法荒謬，像是監督人民，竟叫戶政機關勾稽可能產子的家庭資料，提供給相關單位推廣獎勵政策，「逼人家生小孩」。他認為，應透過資料分析家庭背景、教育、就業狀況，進而推出政策，而非施加壓力要求民眾生子。

黃健豪說，生小孩不是只有錢的問題，許多人不婚不生可能是價值觀或社會追求等原因，絕非單單只是獎勵政策這種單一因素，只要推出的政策良善，自然有人願意養家育子。他認為，把婚姻關係和生育與否的資訊拿出來當做針對個人的政策工具，已是侵犯隱私的嚴重問題。

民眾黨立委麥玉珍批評，解決少子化問題不是單靠勾稽資料就能增加生產誘因，這完全治標不治本，而是要編列相關預算，例如提供學費補助；若要讓年輕人敢婚、敢生，應該透過國家幫忙才會長久，「不是新官上任三把火」，沒有為年輕人的未來著想。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，少子化是國安問題，政府正為增加生育窮盡一些努力，卓榮泰說法立意良善，但實際做法尚不明確；她也提醒，儘管出發點是好的，但在處理的方法上必須非常細緻，務必要顧及被勾稽者感受和疑慮，同時也要避免任何個資洩漏的疑慮，千萬不能有疏忽，避免曲解政府美意。

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