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台通訊診療上路 10類病患受惠 包括國際醫療照護

記者沈能元、李樹人／台北1日電
通訊診察治療辦法新制於1日上路，共有247萬名患者受惠，在家透過視訊，就可就醫。（本報資料照片）
通訊診察治療辦法新制於1日上路，共有247萬名患者受惠，在家透過視訊，就可就醫。（本報資料照片）

衛福部「通訊診察治療辦法」新制、健保署「在宅急症照護試辦計畫」均於今天上路，前者納入十大類對象，預估受惠人數多達247萬人，不過，在健保給付上則採取分階段實施，並非人人均獲給付，第一階段僅給付「家醫收治照護」慢性患者約65萬人，視訊提供衛教諮詢費用，及後續追蹤，另1萬名腹膜透析患者視訊傷口檢視、5000名在宅急症照護病人。

2新制 不出門也能看病 製表／元氣中心
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衛福部「通訊診察治療辦法」原針對急性後期照顧、長期照顧服務、國際醫療照護、居家醫療照護、家庭醫師收治照護等五大對象，提供通訊診察治療。新冠疫情期間，民眾就醫有所限制，衛福部放寬通訊診察治療，擴大特殊情形病人的適用範圍，放寬開立處方箋、增加通訊診察項目等。

「通訊診察治療辦法」新制除原有五大對象，新增五種特殊情形，包含，慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護及災害、傳染病或其他重大變故照護。衛福部醫事司估計，約有247萬人受惠。

至於健保署「在宅急症照護試辦計畫」，衛福部健保署醫務管理組長劉林義表示，該新制適用對象有三，包括失能等行動不便的居家醫療個案、照顧機構的住民、急診行動不便的病人，在罹患肺炎、尿路感染、軟組織感染時，不需舟車勞頓到醫院就醫，可以獲得在宅醫療服務，病患在家就可得到抗生素治療，預估一年約可造福5000名病人。

劉林義表示，許多醫院護理人力短缺，病房不足，在宅急症照護試辦計畫上路後，藉由醫師、護理師及其他醫事人員訪視、訪談，配合視訊診療、藥品處方調劑等醫療服務，以及遠距生理監測，就可即時、持續性監測病人病況，並可藉由智慧離床感測器，掌握病人的呼吸和離床情況，讓醫院不需設立過多病床，此試辦計畫共編列經費3.5億元（台幣，下同，約1100萬美元）。

健保署預估，參與在宅急症照護試辦計畫，可以大幅降低醫療費用，以肺炎患者為例，一般療程九天，如以居家醫療照護整合計畫身分參與，2022年平均每人住院費用7萬7204元，部分負擔約7720元。在參與在宅急症照護試辦計畫後，平均每人醫療費用為6萬4197元，病人部分負擔2470元，可省下5250元，而尿路感染患者部分負擔可省3024元、軟組織感染患者可省2650元。

健保 醫療費 疫情

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