提供留台就業選擇 鼓勵港澳畢業生留下 陸委會、策進會辦職涯培訓營

策進會新聞稿指，本次台港澳職涯啟航培訓營第一梯次培訓課程安排同學產業見學活動，參訪「Pinkoi」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。（策進會提供）

為持續推動育才、攬才、留才政策，台灣陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅近日於一場活動表示，勞動部近期修訂外國專業人員入國工作資格及審查標準相關規定，增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業 選擇，也修正畢業僑外生留台工作評點表部分項目，讓其畢業後更易以評點制找到理想工作留台。

據台港經濟文化合作策進會（策進會）30日新聞稿，陸委會與策進會於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次-媒體產業、風格設計」，亦邀請勞動部勞動力發展署督導、社團法人勞動與發展協會副研究員劉濬誠出席。

劉濬誠針對港澳生畢業留台評點制新規解釋，如增列採計經教育部 認定之實習經驗，並調整在校就讀期間領取政府提供之獎學金或成績達前30％者之分項配分及總分，分項配分由10點調升至20點，總分由原先190點調升至200點，一樣達到70點即符合資格。

劉濬誠提醒，港澳生申請時須注意的相關事項，包含外國語言認定是以護照官方語言為主，也可提供相關語言鑑定證照，但鑑定文件需在效期內等。

另，策進會本梯次培訓課程還安排同學參訪「Pinkoi」、「鏡電視」、「關鍵評論網」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。營隊導師鼓勵參加同學表示，尋職不要怕遇困難，盡量多嘗試，應具備溝通、邏輯、策略及創意能力，從困難中找尋出路。

而與會同學分享稱，參訪行程中看到很多樂意聘請港澳同學的公司，也體驗不同的企業生態，並透過實際企業參訪及與企業代表座談等，更了解產業實際運作狀況，使視野更加開闊，對規劃未來有更進一步想法，收穫滿滿。