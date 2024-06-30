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囤房稅2.0本周上路 3縣市提版本

記者翁至威／台北30日電

影響逾120萬戶納稅人的囤房稅2.0自7月1日上路，將反映在明年5月房屋稅單，各地方政府正緊鑼密鼓修正自治條例，讓明年開徵作業能順利進行。進度較快的包括新北市、新竹縣、連江縣等三縣市，都已提出版本。

接下來還有兩大懸念待解，包括地方議會通過版本、無法適用單一自住降稅的豪宅定義等。

房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0）目標為自住降稅、囤房重稅，修法針對非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升至2%至4.8%，地方政府皆須訂定差別稅率，並採全數累進課徵；另單一自住房屋稅降至1%。

雖囤房稅2.0今年7月1日上路，但真正反映在稅單要到明年5月，各地方政府配合中央法令修正，正加速修訂自治條例。

新北市近期提出自治條例修法版本，差別稅率設計與財政部提供的基準一致，接下來將送議會審議；新竹縣、連江縣也都已提出版本，分別通過市政會議或正在預告期。

儘管地方政府快馬加鞭，但接下來地方議會審議恐將是最大懸念。行政機關版本能否獲得立法機關同意，稅率會從嚴或放寬，進而對縣市財源是否產生影響，將是進入審議後關注焦點。

其次，房屋稅2.0給予單一自住降稅，但須排除豪宅。財政部對於「豪宅」定義，六都及新竹縣市為轄內房屋現值排名前百分之一、其餘縣市為排名前0.3%。各縣市將公布各自豪宅基準。

以台北市為例，將按自住應稅房屋現值從高排到低，前1%無條件捨去至整數位的房屋，低於該房屋現值的最大值為基準，未來會在每年房屋稅納稅基準日（2月最後一天）前公布。

最後對包租公而言，申報租金所得達一定標準可適用較低稅率，所謂一定標準，目前是依據「2023年度房屋及土地之當地一般租金標準」來認定，房東必須留意申報租金所得是否達標，才有機會享受到優惠。

財政部先前評估，整體房屋稅條例修法約影響400萬戶，有些為加稅、有些是減稅；其中因加重囤房稅率受到衝擊戶數約120萬戶，估增加稅收約50億元台幣。

另外，囤房稅2.0上路，不只稅率調高，部分縣市今年適逢稅基調整年度，桃園市、宜蘭縣、澎湖縣都將調升房屋標準單價，也就是說，7月起新增建房屋受到稅率、稅基雙夾擊，影響最大。

今年輪到評定房屋稅基縣市包含桃園市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣，其中桃園、宜蘭、澎湖皆已公告稅基調整情形。據桃園市公告，桃園房屋標準單價此次再調升30%，至於折舊及耐用年數、殘值率則未調整，地段率調升502條街路、調降20條。

宜蘭縣房屋標準單價也部分調升，平均漲幅13%，今年7月後新建、增建、改建完成的房屋適用；另調整部分路段率。澎湖縣也已調升房屋標準單價，縣府表示若以1984年為基期，調整後平均增幅108%。

租金 財政部 房東

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