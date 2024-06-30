AI淬煉柴燒陶藝魂 春田窯傳承在地文化

隱形冠軍-春田窯。(記者黃義書／攝影)

憑著窯體結構設計兩項專利，榮獲2017巴黎發明展銀牌獎的春田窯，40年來，柴燒工藝不斷精進，更將窯場融合田園生態、客家文化、小農栽種，讓春田窯轉型成文創體驗園區；對創辦人廖增春來說，柴燒窯不僅孕育出一門工藝技法，更象徵著苗栗在地產業文化的傳承。

提一壺茶，各倒入一般水杯、柴燒陶杯中，神奇的是，從陶杯入口的茶湯，口感溫潤、茶味較濃，茶單寧引起的澀味、驟降；酒類也是，從陶杯入口的高樑酒，尾勁的嗆辣感，沒了。

有如此大的變化，廖增春給了答案，「水分子變小了」，透過柴燒杯裝過的水、茶、酒、咖啡 等，只要10秒鐘，口感升級，主因經過柴燒的淬煉，陶杯不只是單純的容器，而是「恢復性器皿」。

廖增春表示，熱愛品茶的行家或是喜歡養壺的茶友，就會專門找柴燒壺、柴燒杯來使用，尤其茶葉中的天然茶油來養壺、養杯，會讓器皿表面色澤變潤、變深，觸感更加滑順。

吸引收藏家 養壺養杯掀熱潮

提到柴燒陶藝，他話匣子停不下來，不過話鋒一轉，談到40年前創業之初的歷程，廖增春坦言，現在想起來仍會一陣鼻酸；1991年政府推動產業西進，苗栗的裝飾陶瓷產業也在行列之中，眼看老瓦斯窯荒廢、陶瓷業逐漸沒落，他滿是不捨，決議試試看，聽老師徐煥堂的想法，將瓦斯窯改為柴燒窯，就這樣一腳栽進柴燒窯領域。

不過這一投入，磨難才開始，且過程長達三年之久，陶藝師、廖增春女兒廖心瑜回憶，當時只要父親開怪手要去挖東西，阿公馬上就會拿棍子出來、作勢阻擋，有幾次真的把機具玻璃敲破，但父親很尊重阿公，只要看到他阻擋，就會把怪手熄火、走掉。

老父親激烈的阻止廖增春投入柴燒窯改建，因為每月賺到錢、扣除家用後，資金就投入設備改造，但卻都一去無回，也不知道兒子的窯場能否成功；家人不支持，廖增春自身心理壓力也很大，他說「那種看不到未來的日子，每每想到就一陣酸楚」。

設文創園區 推廣客家生態系

老父親的阻擋，實際上，是對兒子的不捨，心疼他投入大量時間、資金，卻苦無結果；背地裡，只要廖增春不在家時，就會幫忙整地、除草、準備好木材，默默的把「前置作業」都做好。

家人沒說出口的支持，讓他更加堅定；耗費三年，廖增春催生出苗栗首座柴燒窯，產出的作品讓市場驚艷不已，當時更吸引媒體報導，他也無私地和產業分享、交流，不料事後卻出現不少「被致敬」的作品，雖讓家族感到無奈，不過廖增春卻不介意，反而擁有滿滿正能量，認為產業可以少走很多路，有利苗栗柴燒陶藝文化不斷持續發展。

成功研發苗栗首座柴燒窯，不過廖增春給自己的挑戰不僅如此，他想讓柴燒陶藝作品良率更高、質量更好。此外，熱愛故鄉的他，賦予春田窯的責任不僅僅是柴燒工藝的據點，更是文化傳承的起點。

廖增春與媳婦杜真誼、女兒廖心瑜、女婿莊淵文等二代年輕團隊，陸續透過SBIR（小型企業創新研發計畫/Small Business Innovation Research）計劃、SBTR（推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫/Small Business for Township Revitalization）計劃，合力將柴燒窯場再優化，並同步進行場域的轉換。

透過SBIR計劃，春田窯研發改良窯體結構設計，讓作品可燒出單一落灰、火痕及同時具有落灰火痕的高價質柴燒工藝品，大幅提升作品價值及獨特性。而春田窯更以「直倒焰式複合型柴燒窯」和「落灰效果佳之柴燒窯」拿下二張專利，並榮獲2017巴黎發明展銀牌獎。

廖增春還將AI 智能模擬系統導入柴燒製程中，將柴燒製程參數數據化，強化春田窯柴燒製程穩定度，提升產品高值化，讓文化傳承數據化、不再單靠經驗值；而杜真誼、廖心瑜則是春田窯場域轉換的兩大主力推手，成功將苗栗客家飲食文化、生態農產資源融合在其中，讓春田窯轉化成為柴燒陶藝文創體驗園區。