我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

申請流程繁瑣 直聘移工16年推不動

記者葉冠妤／台北30日電
勞動部推直聘制度多年，根據勞動部年初發布的調查，僅12.6%家庭類雇主曾採直聘引進看護工。(記者余承翰／攝影)
勞動部推直聘制度多年，根據勞動部年初發布的調查，僅12.6%家庭類雇主曾採直聘引進看護工。(記者余承翰／攝影)

印度勞工合作備忘錄日前通過立法院初審，明定雙方同意推動「直接聘僱計畫」，勞動部長何佩珊說，將採直聘、仲介雙軌制，且直聘將採創新作法。但其實台灣引進移工早就是雙軌制，在台推行16年，根據勞動部勞動力發展署的統計，近年直聘僅占整體引進移工的比率2%、3%，申請流程繁瑣費時、管理不小心疏忽就遭裁罰，再加上部分來源國未開放家庭看護工直聘等，都是推不動的原因。

移工來台工作，必須先在母國付5至10萬元(台幣，以下同)不等的仲介費，在台還須每個月向仲介支付1500元至1800元的服務費。雇主則要付仲介登記、介紹費，後續還有每年2000元的服務費。為減輕雇主、移工負擔，勞動部2007年底成立直接聘僱聯合服務中心，讓雇主免透過仲介，也能自行聘僱移工。

只是根據勞動部年初發布的移工管理及運用調查，事業單位部分，31.5%雇主清楚直聘制度，40.9%的雇主知悉，但仍一知半解；僅2.7%的雇主曾以直聘方式引進移工。

家庭類雇主部分，僅29.1%了解制度，24.3%知道、但不清楚措施，12.6%曾採直聘引進看護工。

至於無論工廠或家庭類雇主，不用直聘的原因包括無後續代辦及管理服務、沒時間親自辦理、申辦文件複雜等。

實際上，勞動部雖服務18.6萬名雇主，每年平均服務近8000名雇主、4800多名移工，但直聘制推行16年來，近年直聘僅占整體引進的2%到3%。

其中，受限部分來源國限制開放業別，近年初次招募採直聘者只有0.3%、0.4%，大多數雇主都是原本聘僱的移工期滿，重新招募採取直聘，但占比也都只有1%、2%左右。

直聘流程繁複，對雇主來說就像過五關、斬六將，就算申請成功，後續肩負的管理責任，也不能有絲毫怠慢。前後聘僱過十多名家庭看護工的陳小姐，過去都委託仲介辦理，直到遇到相處融洽的看護工阿妮，聘僱三年期滿時主動建議直聘，基於感謝阿妮的付出，陳小姐打了好幾通電話詢問申請程序、來回奔波遞件，卻沒想到忘記帶阿妮健檢，被罰6萬元。

陳小姐大嘆幫外籍看護工省錢，自己卻挨罰，直聘到底是幫助了誰？此後寧可花個2、3萬元，全權交給仲介處理，避免再惹禍上身。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦坦言，國對國直聘需要來源國配合，台灣不可能一廂情願。除持續加強宣導直聘制度，預計在下半年推動精進方案，包括簡化申請流程、減少檢附文件、擴大一站式服務、增設實體臨櫃據點等，目前已評估幾處據點。

雇主直聘移工比率低 製表／葉冠妤【作者：張幼芳，日期：2024-06-30，數位...
雇主直聘移工比率低 製表／葉冠妤【作者：張幼芳，日期：2024-06-30，數位典藏序號：20240630004430926】

勞工 印度

上一則

囤房稅2.0本周上路 3縣市提版本

下一則

鄭華娟組曲催淚 夫悲訴：思念她

延伸閱讀

博愛座紛爭頻傳 衛福部將更名優先席 網諷：玩文字遊戲

博愛座紛爭頻傳 衛福部將更名優先席 網諷：玩文字遊戲
日工作18小時只給9元 英首富家族剝削印傭 4人遭判刑

日工作18小時只給9元 英首富家族剝削印傭 4人遭判刑
解決缺工 勞動部擬開放僑外生當房務員

解決缺工 勞動部擬開放僑外生當房務員
全美規模最大老年護理仲介「母親之家」 被控誘導消費者 護理仲介國會要查

全美規模最大老年護理仲介「母親之家」 被控誘導消費者 護理仲介國會要查

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

2024-06-23 13:15
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了