我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

黑白集／「博愛座」更名降紛爭 不是高明手法

黑白集
衛福部預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條，除將博愛座更名為「優先席」，也將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。（本報資料照片）
衛福部預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條，除將博愛座更名為「優先席」，也將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。（本報資料照片）

博愛座爭議頻傳，衛福部決定將「博愛座」更名為「優先席」，並修改適用對象，由「老弱婦孺」擴至「其他有實際需要者」。用「改名法」來解決人際間失去的尊重和同情，稱不上是高明手法，但也許有助於降低紛爭。至少，年輕世代可以「有需要」為由，理直氣壯地不讓位。

說來唏噓，這種「去博愛化」的更名，恰恰反映了台灣消逝中的博愛精神。博愛座的設置，出現在講究「禮義廉恥」的時代，有一整個世代的人在那個氛圍中成長，也奉行著形式上的讓座。但當這一代人年長，到了他們需要「被博愛」的時候，未被教導博愛的另一世代卻不承認自己有讓座的義務。

博愛當然不是「義務」，而是一種教養、一種禮貌、一種文明，這是無法勉強的。尤其，隨著高齡化巨浪來襲，如今每五人就有一人是長者，年輕世代面對了難以承受的博愛壓力。因此，正邁入高齡的嬰兒潮世代勢須有更強的自覺，勿再把被讓座當成理所當然。

十多年前，大陸作家曾稱讚「台灣最美的風景是人」。他口中的風景，應包含了人情味、禮貌、善良、熱情等，那就是一種廣義的博愛。遺憾的是，美好風景正逐漸消失，許多人原本寧可站著也不去占用博愛座，如今卻有人為了座位大打出手。

每天征戰不斷的政壇，恐怕作了最壞示範。

博愛座

上一則

「護國神醫」涉詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

下一則

台升旅遊警示 陸國台辦：赤裸裸威脅

延伸閱讀

博愛座讓位紛擾多 台灣社會氛圍變了

博愛座讓位紛擾多 台灣社會氛圍變了
台灣博愛座將改名「優先席」 網批：只會玩文字遊戲

台灣博愛座將改名「優先席」 網批：只會玩文字遊戲
印度捷運博愛座爭議少 情侶親暱互動才是踩紅線

印度捷運博愛座爭議少 情侶親暱互動才是踩紅線
馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。圖／聯合報系資料照

性侵關29年10月超過殺人放火 台富二代聲請釋憲…結果出爐

2024-06-21 16:04

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作