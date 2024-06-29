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地熱開發小於2公頃擬免環評 邱文彥：檢視是否周延

記者葉冠妤／台北29日電
環境部預告修法，放寬開發面積小於兩公頃的地熱發電案，不用環評。圖為宜蘭仁澤地熱發電廠。圖／台電提供
環境部預告修法，放寬開發面積小於兩公頃的地熱發電案，不用環評。圖為宜蘭仁澤地熱發電廠。圖／台電提供

賴清德總統日前宣布將啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，環境部昨預告修法，針對地熱、小水力發電等再生能源開發，以及氫能、去碳燃氫技術等新興能源試驗性計畫等，放寬免環評標準。不過前環保署副署長邱文彥認為，地熱、氫能要放多寬，都應進一步研究，規範周延度值得檢視。

環境部昨預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，增訂地熱發電位於部分環境敏感區位，設置裝置容量一萬瓩以上、或面積兩公頃以上應實施環評規定；另調整位於一般區域應實施環評規模至裝置容量五萬瓩以上。

環境部環境保護司長蔡孟裕說，地熱發電真正影響的是抽水問題，地面建築開發面積相對小，對地表影響相對小，因此放寬開發面積小於兩公頃免環評。

小水力發電部分，則增訂須符合引水點下游水量每秒兩立方公尺以上、發電後尾水放回原地面水體，並經目的事業主管機關審核確認者，可免實施環評。

此外，為鼓勵氫能、去碳燃氫技術等新興能源試驗性計畫研究發展，增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫可免環評。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳批評，每條河川都是變動的，基流量不同，在豐枯水期提供的生態功能也不同，生態基流量應透過水文資料在豐枯水期有不同的標準。

邱文彥則認為，核能爭議未解，能源不夠用，加上光電、風機也多有爭端，能多元開發綠電，把所有資源都拿來用是正確方向。但地熱、氫能要放多寬，或嚴格把關，都應進一步研究。

台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠則主張地熱環評標準應再放寬。他說，美國地熱開發案不用環評，歐盟指引也大幅縮短環評審查程序，若環評仍設定一個天花板標準，開發單位超過範圍就不想做了。他也提到，國際已認可地熱是比天然氣更乾淨、友善的再生能源，但地熱的環評認定標準卻比天然氣嚴苛，至少應放寬到跟天然氣一致。

天然氣 賴清德 歐盟

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