環部點名15種樹釀空汙 民間炸鍋

環境部近日公告台灣肖楠等15種樹種，會釋放異戊二烯，容易衍生臭氧，影響空品，建議不要種植。圖為奮起湖的肖楠母樹林。(圖／嘉義林區管理處提供)

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，其中有15種樹種，如烏心石、肖楠和楓香等本土樹種，若無特殊考量，建議避免選擇種植，讓林業界炸鍋，學者也批環境部過度解讀，造成恐慌，與其關注樹木排放異戊乙烯造成空汙，不如減少人為汙染。

環境部公告指出，為提升空氣品質，推動減少臭氧生成之前驅物氮氧化物及揮發性有機物汙染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質，業務涉及新種植樹時，倘無特殊考量，建議避免選擇該類樹種，其中包括銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、台灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂等。

中興大學森林學系特聘教授王升陽質疑，臭氧的形成不只需要異戊二烯，人為活動產生的其他揮發性有機化合物如烷烴和芳香烴類化合物，也會與氮氧化物反應產生臭氧，環境部不只本末倒置，更譁眾取寵。

郭姓林農說，種植肖楠20多年，以前林務局說肖楠是台灣珍貴樹種，自己也以植樹造林為榮，台灣空氣不好原因是汽機車、工廠、火力發電廠排放廢氣，政府不去查，卻怪罪到樹木，「不知道這些官員怎麼想的？」更擔心萬一引起消費者恐慌，造成樹木樹苗滯銷，損失要向誰求償？

台中市環保局長陳宏益則認為，臭氧生成原因複雜，主要是工廠、汽機車排放的廢氣，要減少臭氧生成，應該加強管控移動這些汙染源。種樹反而是普遍公認對抗溫室氣體、讓地球降溫的方法，也可減少臭氧生成速度。

環境部大氣司長張順欽表示，名單只是建議而非強制。環境部則說，已邀集林業署、林試所及學界人士討論，提供兼具減碳 、減汙、景觀等效益樹種給民眾參考。