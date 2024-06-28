加拿大知名YouTuber實測組裝主機 網讚光華店家：台灣之光

Linus Tech Tips開箱後發現，XPG Lancer RGB DDR5記憶體4張16GB跑不滿5600MT/S，再次改裝後就能順順跑4K遊戲。（翻攝自Linus Tech Tips YouTube頻道）

千萬粉絲YouTuber 組16萬桌機讚台灣店家「變世界之光」 隨機送男學生興奮當機

2024-06-25 12:02

聯合新聞網／ 綜合報導

Linus Tech Tips是擁有1570萬訂閱者的千萬科技YouTuber，日前到台北國際電腦展COMPUTEX 2024並順便到光華商場，用5000美元（約台幣16萬2034元）請店家組裝電腦，沒想到最後把組裝好的電腦隨機送給路上的學生，讓對方一度開心到「傻眼當機」，對此商家也做出回應，還被網友笑稱做了「世界級的廣告」。

Linus Tech Tips是加拿大知名科技YouTuber，日前在台北國際電腦展COMPUTEX 2024期間訪台參觀並到光華商場（光華數位新天地），裝成「科技小白」花5000美元預算 隨機找店家組裝桌上型電腦，並在三天後取貨，組成一台沒有螢幕、鍵盤和滑鼠的4K超頂級桌機 。

Linus Tech Tips大讚店家服務效率好，連半夜2點半都會回應，並在防護上相當完善到位，硬體規格也沒有隨便找便宜的版本糊弄過去。

而店家所配的清單包含定價要6萬台幣的顯示卡RTX 4090、2萬多元台幣的處理器AMD R9 7950X3D、一顆要3000多元台幣的Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟共買2顆、每條近4000元台幣的記憶體XPG Lancer DDR5 6000 16GB共4個，機殼選用Bykski 水冷零件套組。但他實測發現，XPG Lancer RGB DDR5記憶體4張16GB跑不滿5600MT/S，再次改裝後就能順順跑4K遊戲。

隨後他帶著這台電腦到台北市的捷運大安站路上，找到一名認得出他的粉絲 ，這名男粉絲延平中學國中部的學生，沒想到Linus Tech Tips就把價值逾5000美元的桌機送給該名學生，讓他開心又驚訝到不行，反應一度當機，最後Linus Tech Tips協助男學生叫車把電腦帶回家，也讓男學生在該則影片留言感謝「很高興在路上遇到你！真的讓我很開心。」

而為Linus Tech Tips組裝的店家其實是「艾諾優數位-高端客製化電腦專家」，日前也在臉書 粉絲團留言，直呼不知道這名人士「這麼大尾」，「還對他很抱歉的說沒認出他」，店家也相當感謝Linus Tech Tips，「非常感謝他認同我對商品的龜毛程度，管路就是要整整齊齊啊」。