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吊掛入廟布繩斷 百萬觀音石像斷兩截

記者陳敬丰／台北28日電
羅東永和寺新神像入厝，用布繩吊掛，布繩卻意外斷裂，神像砸落地上斷成兩截。(取材自臉書)
羅東永和寺新神像入厝，用布繩吊掛，布繩卻意外斷裂，神像砸落地上斷成兩截。(取材自臉書)

宜蘭羅東鎮永和寺日前發生意外，新的神像入厝時，吊掛神像的布條突然斷裂，神像砸落在地裂成兩截。廟方表示，神像是用來替換廟埕廣場年久漏水的舊神像，請大陸工匠製作，耗資170萬元(台幣，以下同)，不幸中的大幸是沒人受傷，後續將與施工方商量賠償事宜。

永和寺是羅東知名廟宇，擁有200多年的悠久歷史，香火鼎盛，主祀觀世音菩薩。仁愛里長、永和寺管理委員會成員陳漢松表示，廟埕的三座大型神像觀音菩薩、兩名童子，已經有數十年歷史，年久失修經常滲水，神像的外漆剝落要定時粉刷，每兩、三個月就要花費2、30萬元，所費不貲。

永和寺管委會去年決議，向大陸工廠訂購三尊新神像，以石刻而成，耗費200多萬元，約半年完工，日前送抵台灣；6月25日上午8時許，廟方請廠商用吊掛的方式將神像從正門搬進廟埕廣場，但吊掛第一尊觀音神像時，吊掛神像上半身的布條突然斷裂，神像砸落地上斷成兩截。

永和寺管委會主委謝漢濤說，神像沉重，吊掛前廟方就建議不要用布條，可惜施工方未採納，才發生意外；當時神像附近也有工人在施工，不幸中的大幸是神像砸落時沒有傷及任何人，感謝佛祖保佑。管委會昨晚決議，重新向原工廠採購觀音神像，將耗資170萬元，也會和施工方商議賠償事宜。

謝漢濤指出，原本打算在農曆6月19日（國曆7月24日）舉辦安座開光典禮，農曆9月19日（10月21日）舉辦六年一度的遶境，現在看起來會全部順延。

廟方表示，將重新向製作神像的中國工廠訂做，可能得耗資170萬餘元，希望能趕在農曆...
廟方表示，將重新向製作神像的中國工廠訂做，可能得耗資170萬餘元，希望能趕在農曆9月19日前完成；後續也將與吊掛廠商商量賠償事宜。(取材自臉書)

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