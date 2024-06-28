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新聞眼／新青安新規定畫錯重點 房市恐難降溫

記者 朱漢崙、賴昭穎
新青安政策讓房市漲一波。(記者游智文／攝影)
新青安政策讓房市漲一波。(記者游智文／攝影)

為了強化管控新青安的弊端，財政部上周提出查人頭戶、包租公，以及簽署切結書的三大精進措施，政院昨再追加「 限貸一次」的規定，想就此降溫房市恐怕並不容易，畢竟這波房市熱的主因在於民眾對通膨的預期，新青安頂多只是助漲的效果。更不用說政府這次端出的新青安強化機制畫錯重點，寬限期不限縮、也不排富，到頭來優化不能，卻可能累死負責承作的行庫。

財政部上周提出的新青安精進措施，只能改善新青安的執行環節，但對非新青安的貸款戶的買房行為，則發揮不了制約作用，至於昨天宣布的「限貸一次」新措施，著眼是以政院的高度，平息外界對新青安的批評，表示行政院長卓榮泰召集的跨部會議沒有「白開」，問題是，「限貸一次」在執行面能否落實不無疑問，對各行庫更成為新挑戰，因為房貸戶一旦還完貸款、房屋一旦出售，在聯徵中心上的紀錄就會消失，屆時銀行要去哪裡查借戶先前有無申辦過新青安？

再者，首購族想換屋，如果是自住使用也無可厚非，但「限貸一次」的規定下來，首購族在換屋後就不能使用新青安，即使名下已沒有任何房屋也無法申請，如此一來，會不會因此波及換屋族，導致新青安的政策美意大打折扣。

卓揆曾信誓旦旦的說，政府不是在打房，而是打炒房，但對投資客而言，新青安最吸引人之處就是長達5年的寬限期，因為短進短出的投資客最在意的就是資金的使用效率，5年可以繳息不還本，正好提供套利空間，因此找一堆人頭來申辦新青安，就算事後被抓到得吐出政策補貼的利息，但因沒有罰則，炒房賺的錢遠多於利息補貼，難怪投資客趨之若鶩，新青安引發的房市亂象恐怕也不會因此落幕。

投資 貸款 財政部

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