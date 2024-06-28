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打炒房 「新青安」限貸一次 防人頭戶

台灣新聞組／台北28日電
財政部針對「新青安心成家購屋優惠貸款」提出「限貸一次」的最新防弊措施。(記者杜建重／攝影)
財政部針對「新青安心成家購屋優惠貸款」提出「限貸一次」的最新防弊措施。(記者杜建重／攝影)

去年8月上路的「新青安心成家購屋優惠貸款」掀買房熱潮，卻衍生轉租、人頭戶問題，行政院會昨拍板新青安防弊措施，除落實貸前審查防止人頭戶，昨起新增「限貸一次」規定，避免投資客用新青安買了又賣，去年8月至今年6月26日期間核貸者，不能再次申請。

不過，對於行庫如何落實查核人頭戶或轉租情形、灰色地帶如何判定，就連行庫高層也摸不著頭緒；財政部政次阮清華昨天說，今日將召集8大行庫總經理開會，要求盡速查核，並釐清違規案件數量。

近期新青安政策遭外界批評是炒房元凶，行政院長卓榮泰表示，政府絕不坐視破壞房市交易秩序的亂象，後續將徹查利用新青安貸款誇大不實推銷或是揪團團購等情況。

新青安房貸由財政部主導、內政部住宅基金出資補貼，協助首購族買房；新青安最高貸款額度台幣1000萬元(約30萬7429美元)，最長可貸40年，寬限期5年，政策利息補貼合計達0.5個百分點，為期3年至後年7月底。

新青安防弊措施共有5項，包括修正青安貸款原則，新增「限貸一次」規範，去年8月起經銀行核貸新青安優惠貸款者，昨起不得再次申貸。

第二，落實貸前審核，關注短期連續買進賣出、人頭戶及出租的可能投資客態樣；第三，強化貸後管理及稽查，包含建物謄本查核，檢視是否有所有權不得移轉的預告登記、設定次順位抵押權予第三人等。

第四，要求新貸戶即日起簽結自住切結書，違反規定即終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；第五，為預防轉租行為，未來也將以政府資料勾稽未符自住的個案。

阮清華說，已要求公股行庫列出高風險案子並追查頻繁交易。他表示，新青安多數合規，對少數濫用案件「絕對零容忍徹查到底」，「沒漏網之魚，希望投機取巧的勿以身試法」。

貸款 投資 財政部

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