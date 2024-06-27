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新冠藥開立條件嚴 長照中心憂死亡潮 雙北急診、病房都爆滿

記者廖靜清／台北27日電

台灣新冠第六波疫情延燒，危及高風險族群，但因抗病毒藥物「莫納皮拉韋」短缺，疾管署設下嚴苛開立條件，必須先使用「倍拉維」及「瑞德西韋」等藥物無效後始能投藥。長照機構業者表示，許多住民染疫後重症臥床，加上插著鼻胃管，如果不放寬用藥限制，恐將掀起一波機構確診長者死亡潮。

目前疾管署針對新冠疫情患者用藥建議為優先開立「瑞德西韋」及「倍拉維」，「莫納皮拉韋」列為「有條件下使用」藥物，例如患者無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議用藥，才考慮使用「莫納皮拉韋」。

台北市私立貴族老人長照中心主任桑予群表示，這波疫情讓不少機構住民染疫，許多人長期掛著鼻胃管或是長期臥床，必須在第一時間用藥，希望中央放寬用藥條件。

此外，住宿型機構長輩大多合併慢性疾病，部分則有腎臟病、肝臟疾病等，只能選用「莫納皮拉韋」，但依現行規定不能直接使用此藥，宛如讓染疫長者陷入「無藥可用」窘境。

另外，除台大醫院候床告急，雙北各大醫院都病患量增加，又以新冠肺炎病患最多，多家醫院為此強化感控措施、病房周轉率。

雙和醫院說，近期急診幾乎到「爆滿等級」，候床人數在70至80人，高峰曾達百人；接下來除加強輕症下轉機制、整合團隊因應急救應變，也強化病房周轉率。亞東醫院急診即時資訊昨也顯示急診推床滿了，還有25人在等待推床，等候住院32人，有6人在等加護病房。醫院表示，因應疫情升溫，住院收治回歸各病房集中收治。

新北衛生局專委楊時豪表示，近期新冠肺炎、流感、腸病毒同時爆發，新北18家急救責任醫院通報急診，平均等候住院10.85人；北市衛生局醫事科調查8家醫學中心，一般急性病床共開放6750床，占床數5582床、空床1168床，占床率82.7%，但急診等候住院人數291人、等候加護病房6人。

疫情 瑞德西韋 新冠肺炎

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