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新南向走味 東南亞4國樓鳳竄全台 專勤隊查緝：免簽隨便發

記者林奐成、陳偉周／台北27日電
泰國27歲女子蜜拉，多次以觀光免簽方式赴台從事性工作。(圖／民眾提供)
泰國27歲女子蜜拉，多次以觀光免簽方式赴台從事性工作。(圖／民眾提供)

民進黨政府力推的「新南向觀光」疫後復甦，去年泰國、越南、馬來西亞與印尼共144萬旅客入境。然而，許多以免簽證或「有條件式免簽」入境的觀光客，其實是赴台淘金的性工作者。負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命，私下抱怨外交部與交通部「免簽隨便發，整死專勤隊！」

調查團隊透過NGO管道採訪一位赴台賺錢的性工作者。來自泰國窮鄉廊開府的她說，疫情前便曾赴台，待過台北、桃園、新竹及嘉義。曾在中山區一間住商大樓以「樓鳳」（一樓一鳳性交易）方式接客，「我獨自住在套房，客人看（網站）照片預約，1天可以接10個人」。

南部專勤隊員「咖啡」透露，高雄、台南、嘉義及雲林都有免簽逾期停留的東南亞性工作者，「水上三線路（私娼寮）全部是年輕泰國妹做性交易，我們抓到的10個外籍中，有9個是觀光簽證過期，還查獲泰國變性人賣淫」。

賣淫集團在母國及台灣都有人蛇聯繫，採低價搶客策略，形成跨國性剝削鏈。調查發現，泰、越、馬、印「單次性交易平均價格」皆低於2900元(台幣，下同，約88.9美元)，最低僅1500元(約46美元)，且樓鳳皮肉錢被抽成剝削25%至50%。桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊分析，不能單靠台灣偵辦，必須透過跨國司法互助偵辦機制，與東南亞警方交換情資，才能將集團一網打盡。

中部專勤隊員「阿德」抱怨，自新南向政策上路，專勤隊接獲的逾期停留檢舉案，與過往相比飆升兩倍，「每天不是跑機場和收容所，不然就是接員警送過來的案子，人力變得很吃緊」。他批評，滯台的外籍遊客或失聯移工遭查獲後，「兩手一攤住進收容所」，食宿開銷由移民署公務預算支付。

翻閱移民署單位預算書，去年該署「違法之外來人口收容、管理及遣送業務」編列1757萬元(約53.9萬美元)、「擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫」編列8643萬元，加總逾1億元，包含逾期者食宿與機票。

泰國 觀光 移民

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