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嬰幼食品等3類 重金屬管制加嚴

記者賴昀岫╱台北27日電
食物重金屬含量新標準
食物重金屬含量新標準

衛福部食藥署昨發布「食品重金屬含量新標準」，下修嬰幼兒食品、禽畜內臟等限量標準，並增訂堅果及油籽類的重金屬限量，自7月1日起，市面流通販售的相關產品都必須符合規定限量，違者必須沒入銷毀。

食藥署3月28日發布修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，副署長林金富表示，台灣食用禽畜（豬、雞等）內臟不少，重金屬鉛限量標準必須更嚴格，豬肉從0.5ppm下修至0.15ppm，而禽類從0.5ppm下修至0.1ppm。至於民眾較少攝取牛羊內臟，重金屬鉛的限量標準則從0.5ppm下修至0.2ppm。

由於重金屬危及嬰幼兒健康，可能影響神經等功能發育，甚至留下終身後遺症，林金富指出，這次也針對嬰幼兒食品下修重金屬鉛的限量，並增訂鎘的限量。

7月起，市售粉狀嬰幼兒配方食品、較大嬰兒配方輔食、特殊醫療用途嬰幼兒配方食品，「鉛」含量從現行0.05ppm下修至0.02ppm。嬰幼兒飲品從現行0.03ppm下修至0.02ppm。「鎘」含量限制，粉狀幼兒配方食品和嬰幼兒飲品限量為0.02ppm，液狀幼兒配方食品限量0.01ppm。

堅果、油籽包括松子、其他堅果類、油菜籽、芥菜籽、亞麻籽和葵花籽、其他油籽（如芝麻）等6大類，規定「鎘」含量上限介於0.1ppm至0.5ppm。

「鉛中毒，影響全身器官。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，長期接觸含鉛食物，可能導致鉛中毒，鉛在血液中的半衰期約1個月，骨頭甚至超過20年，一旦血鉛濃度過高，將引發慢性貧血、腎衰竭、心血管疾病、神經病變等。

至於鉛對於幼兒影響更大，顏宗海指出，幼童吸收比率高於成人，加上器官組織還在發育，傷害難以彌補，且增加注意力不足風險。

第一級致癌物鎘毒性遠高於鉛，顏宗海表示，長期鎘中毒，將增加攝護腺癌、肺癌、乳癌、鼻咽癌、胰臟癌和腎臟癌等風險，而心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡等風險，也隨之提高。

臨床顯示，當鎘蒸氣經呼吸道系統進入人體，約有一半被人體吸收，直接影響肺臟功能，以致出現肺氣腫及慢性阻塞性肺病；如經消化道系統進入人體，主要累積於腎臟，半衰期超過20年，造成近端腎小管功能異常，導致部分低分子量蛋白質及鈣質流失到尿液，可能誘發「痛痛病」，且容易出現軟骨症、自發性骨折。

心血管疾病 中風 致癌

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