台灣羅東永和寺百萬觀音石像入厝 吊掛布繩斷、神像也斷成兩截

廟方表示，將重新向製作神像的中國工廠訂做，可能得耗資170萬餘元，希望能趕在農曆9月19日前完成；後續也將與吊掛廠商商量賠償事宜。（取材自臉書社團「爆廢1公社」）

宜蘭羅東鎮永和寺日前發生意外，新的神像入厝時，吊掛神像的布條突然斷裂，神像砸落在地裂成兩截。廟方表示，神像是用來替換廟埕廣場年久漏水的舊神像，請中國工匠製作，耗資170萬元，不幸中的大幸是沒人受傷，感謝佛祖保佑，後續也將與施工方商量賠償事宜。

永和寺是羅東知名廟宇，擁有200多年的悠久歷史，香火鼎盛，主祀觀世音菩薩。仁愛里長、永和寺管理委員會成員陳漢松表示，廟埕的3座大型神像觀音菩薩、2名童子，已經有數十年歷史，年久失修經常滲水，神像的外漆剝落要定時粉刷，每2、3個月就要花費2、30萬元，所費不貲。

永和寺管委會去年決議，向中國工廠訂購3尊新神像，以石刻而成，耗費200多萬元，約半年完工，日前送抵台灣；6月25日上午8時許，廟方請廠商用吊掛的方式將神像從正門搬進廟埕廣場，但吊掛第一尊觀音神像時，吊掛神像上半身的布條突然斷裂，神像砸落地上斷成兩截。