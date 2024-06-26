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新冠病患擠爆 台大急診近百人等床 流感、腸病毒也在流行期

記者李青縈、林琮恩／台北26日電
新冠、流感、腸病毒等傳染疾病均處流行期，醫院急診室人滿為患，因候床的新冠確診者激增，擔心院內感染，台大重啟院內感控機制，將確診患者隔離。圖為示意。(記者陳正興／攝影)
新冠、流感、腸病毒等傳染疾病均處流行期，醫院急診室人滿為患，因候床的新冠確診者激增，擔心院內感染，台大重啟院內感控機制，將確診患者隔離。圖為示意。(記者陳正興／攝影)

台灣新冠疫情嚴峻，上周新增817例併發症（住院）通報，比前一周的624例上升三成一，如以中重度確診者占比2%粗估，全台單周確診恐超過4萬人，這也反映在各大醫院急診人滿為患。台大醫院擔心爆發院內大規模感染，上周重啟疫情期間感控機制，確診新冠即直接送至單人房、負壓病房隔離。

令人擔憂的是，除了新冠，流感、腸病毒也處於流行期，三大傳染疾病齊襲相當少見。疾管署副署長曾淑慧表示，6月初再度進入流感流行期，上一次台灣夏季流感是在2016年至2017年，事隔七年，民眾務必提高警覺。

台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，台大醫院負壓隔離室分散於各科別病房區域，平時由各科管理，只有在必要時刻由院級統一調度；近期急診室需隔離的候床新冠確診者激增，院方因此緊急恢復院級控管。據了解，由於確診人數眾多，各大醫院病房幾乎滿床，且急診壅塞。台大醫院急診室候床人數一度接近百人，創下近幾個月新高紀錄。

曾淑慧表示，目前處於第六波Omicron流行期，進入暑假後，上升趨勢應會趨緩或持平，預計7月中旬進入高原期，持續一至兩個月高原震盪，但9月開學後不排除再掀新一波疫情，屆時可能出現雙高峰。

疾管署資料顯示，上一周（6月18日至6月24日）新增817例新冠本土確定病例（住院併發症），較前一周（6月11日至6月17日）的624例上升31%；上周新增40例死亡病例，前一周死亡人數為38人。

上周出現兩例一歲男童重症案例，兩人均住南部，其中一人罹患先天心肺疾病，並未接種新冠疫苗，6月中旬發燒39度而到診所就醫，快篩陽性，給予藥後返家觀察，又因哮喘、聲音沙啞、呼吸聲音增大、呼吸費力，發病第四天再至急診，收治住院觀察，所幸病情改善迅速，就醫隔天症狀緩解出院。

另名男童仍在加護病房，原本身體健康，未接種新冠疫苗，6月中旬發燒至診所就醫，服藥症狀後改善，但發病第五天發燒、畏寒、咳嗽、呼吸急喘被送至急診，緊急插管後收治於加護病房，歷經一周治療，目前意識狀態仍不佳，合併腦水腫，仍在觀察中。

疫情 流感 併發症

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