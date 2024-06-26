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黑白集／台灣少子化發酵 學校遇「關廠海嘯」

黑白集

台灣少子化症候群大爆發，除了部隊兵員告急，各級學校也面臨「關廠海嘯」。從中小學到私立高中大學一路倒，規模不亞於傳產關廠。國防部缺兵源，賴政府立馬想到要向弱勢家庭拉伕，但對學校失去學生倒閉卻視若無睹。這也難怪，教育至少是「十年樹木」之計，總統只問兩年後的大選。

今夏廢校潮，從私大衝擊到義務教育。除四所私大退場，另有20所中小學廢校，創史上最高紀錄。此外，少於百人的待廢名單逾千所，其中近半數少於50人，進入倒數。另有13所私立高中職被列入準退場輔導名單。據私校工會估算，三年內，還有50所私立高中職、40所私大面臨大限。

這股海嘯襲往全台及偏鄉，尤其技職教育瀕危滅頂，不僅學子得跨區就學，升學選項集中在普通高中大學，技術斷層、產學斷鏈問題更雪上加霜。

教育部處理廢校停招，並不珍惜人才，不僅未積極規畫既有及計畫中的師資換軌，對輾轉在準倒閉學校間「弱轉弱」的學生，也不主動協助，據統計，近兩成轉學生最後選擇退學。民進黨對少子化巨浪下的下一代毫無眷顧，更坐視流浪師生飄零，這算哪門子「愛台」？

陳水扁、賴清德若生在今天，只能在偏鄉學校接受意識形態課綱洗腦，別說長大選總統，進台大法律系、醫學系都休想。

賴清德 升學 國防部

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