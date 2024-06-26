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新聞評論／民進黨拜非核神主牌 跳電惡果全民扛

聯合報社論
全台經常傳出跳電事故，電力供應穩定度受到質疑。示意圖。(本報資料照片)
全台經常傳出跳電事故，電力供應穩定度受到質疑。示意圖。(本報資料照片)

時序進入盛夏，天氣酷熱難當，民眾使用冷氣的需求大增，各地停跳電事件也暴增。以6月24日為例，上午10時淡水因電纜故障造成4000多戶停電，居民怨聲載道；下午位於木柵的政大發生大停電，據稱是供電系統「被雷打到」；下午6點多台北市內科園區一帶停電，這是一周內的第二次，電視台攝影棚頓時漆黑；晚間7點多用餐時間，彰化旭光路一帶400戶停電，台電稱是二路開關肘型端頭不良所致。

民進黨政府不斷宣示台灣「絕不缺電」，說到連他們自己都信了，但現實告訴人民：事實並非如此。同樣可笑的是，台電把各色停跳電事件都推給末端的無名氏，歸咎蛇鼠鳥獸乃至機關線路等；但藉口再多，也掩不住它無法穩定供輸電力的窘狀。上述24日所發生的多起停電只是媒體披露的部分，那些沒有被報導的，則是老百姓默默承受了。

問題是，在「不缺電」的神話下，賴政府似乎也沒有辦法要求台電確保「不停電」，否則，以台電如此脆弱的電力輸送系統，在強大的政策壓力下不斷進行緊急調度，怎麼可能不出事？上周六，有民眾率先觀察到當夜8點多的用電量高達3494萬瓩，已達當時供電量的94%。換言之，備轉容量率已不足7%，來到「餘裕緊澀」的黃燈。隨著天氣越發炎熱，供電緊俏問題必將更形嚴重。

面對外界的質疑，台電才被動承認，今夏夜間發電確實拉起警報，主要原因是產業復甦及半導體發展用電大增，預估今年尖峰負載將創歷史新高，達4119萬瓩，發生時間將在7月下旬。但台電也宣稱，將全力調度電力，確保夏季夜間尖峰備轉容量撐在7%以上。這樣的保證能否做到，尚在未定之天；但對一般民眾而言，這個夏季大家都得提心吊膽，誰也無法保證高溫就寢時能有冷氣伴眠。

把一切責任都推給台電當然不合理。缺電、斷電頻仍的問題，更大的比重，是出在決策端的錯誤和不理性。舉例來說，核三一號機將於7月27日除役，屆時電力將減少95萬瓩。與此同時，訂於6月除役的麥寮電廠一號機組，發電量60萬瓩。最後，經濟部卻選擇核准「燃煤」的麥寮電廠延役，而如期關閉更便宜且乾淨的核三一號機。選擇讓高排碳及高汙染的燃煤電廠繼續營運，卻把零碳排的核三關掉，這樣選擇，不僅對台灣空氣品質不利，也影響最後的電價。不僅如此，同是燃煤的東部和平電廠，明年合約即將到期，但台電也決定和和平電廠續約，讓這座火力電廠繼續燃燒。這種「捨核而取煤」的決策，也只有民進黨做得出來吧！

民進黨為了膜拜自己的非核神主牌，不惜關掉被重新肯定為「綠能」的核電廠，並把空汙和漲電價的後果都丟給人民及後代承擔。更可笑的是，賴總統還宣布另外成立「氣候變遷對策委員會」，要推動淨零轉型，這何止是「說一套、做一套」，根本是拿自己的矛來刺自己的盾了，「賴式矛盾」多麼錯亂。

賴總統上任後，全力拚朝野鬥爭，對於人民憂心的電力問題則毫不在意。更令人反感的是，政府也在積極帶風向，一方面改口強調「節能比發電重要」，一方面宣示「電價要反映成本」。言下之意，原本是政府及台電應該負起的電力供應責任，今後全都將「逆轉」到人民身上。民眾一則要被迫「節電」，來支撐不足的電力；二則必須接受「更高的電費」，以分擔台電的虧損。

他拜神，你停電，這就是民進黨的治國之道。

民進黨 綠能 氣候變遷

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