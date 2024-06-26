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卓榮泰：炒房絕對要打 內政部：擾亂市場最重罰5000萬

記者邱琮皓、張睿廷／台北26日電
行政院長卓榮泰表示，炒房行為絕對要打。(記者曾學仁／攝影)
行政院長卓榮泰表示，炒房行為絕對要打。(記者曾學仁／攝影)

行政院長卓榮泰昨（25）日表示，政府不打房，而是「打炒房」，房屋本身無罪，但有炒房行為絕對要打；內政部則警告，對於炒作、擾亂房市健全行為，最重可罰5000萬元（台幣，下同，約153萬美元），將與地方政府發動稽查。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，立委質疑房價愈打愈高。卓榮泰指出，房價高低有很多因素，包含建築、土地成本，還有群聚形成科技園區、高科技工業區等都有關聯，房子本身無罪，所以不應該說「打房」，而是要「打炒房」，只要有炒作行為絕對打。

卓榮泰指出，目前社宅量不足，要短期內提升社宅量，興建、釋出餘屋都是方向，未來會與民間合作；內政部長劉世芳說，未來將鼓勵民間企業、政府部門一起興建社宅，朝小造鎮方向發展，多管齊下。

對於新青安貸款，劉世芳也說，未來會彼此勾稽新青安貸款與租金補貼資料，若發現有轉租，可能會把它踢出新青安貸款。

內政部昨日表示，近日媒體報導有民眾排隊搶購物件、網紅行銷營造銷售熱潮，對這種影響民眾購屋意向、擾亂市場健全的現象，業者應該自律，網紅不應散布不實資訊，內政部也將聯合縣市政府發動稽查，違法最高可處5000萬元罰鍰。

內政部 貸款 房價

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