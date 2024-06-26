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新聞評論／政府默許亮采、超思暗盤交易？

重磅快評
超思進口雞蛋爭議延燒，亮采和超思兩家公司是什麼關係，農業部次長杜文珍（中）說「我也不知道」。(圖／農業部提供)
超思進口雞蛋爭議延燒，亮采和超思兩家公司是什麼關係，農業部次長杜文珍（中）說「我也不知道」。(圖／農業部提供)

超思進口雞蛋爭議延燒，民眾黨立委黃國昌質疑超思進口蛋短差600萬顆，還點出亮采取得雞蛋輸入許可，但中央畜產會卻付款給超思的怪事。事情都已經發生快兩年，亮采和超思是什麼關係，農業部次長杜文珍25日說「我也不知道」，但雞蛋數量出入是立委誤會了。如果買多少顆雞蛋都可以算得清楚，付款對象及合約廠商的關係卻始終搞不清楚，不是存心隱瞞，是什麼？   

黃國昌指資本額50萬（台幣，下同，約1.5萬美元）的超思老早就拿接到進口日本雞蛋的訂單，卻沒有簽訂採購合約，亮采2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可，中央畜產會付款對象卻是同年9月5日才成立的超思，質疑超思就是為專案進口雞蛋而成立，才會由亮采輸入雞蛋，後續再由畜產會付款給超思，而且農業部提出的進口蛋數量前後不一。

農業部次長杜文珍反駁雞蛋數量有出入，指進口數量是固定的，可以到關務署網站查看，從重量來算不管是農業部第幾次提供的報告都是一致的，只是計算的箱數規格不同，「可能會讓委員有點誤會」；但被問到超思和亮采到底是什麼關係？杜竟隨口一句「我也不知道」，因為農業部沒有調查權，已移送檢調釐清，過程中也有行政調查，她坦言行政作為確實可以檢討、精進，但政風調查中並沒有看到問題。

進口雞蛋底有沒有短差600萬顆，的確可以用雞蛋的總數、重量計算出來；但是以農業部來說，蛋荒之後專案進口外國雞蛋，外界就一直質疑超思有何能耐，50萬元資本的小公司竟可接下農業部7億元的大單。

這兩天來，黃國昌細心爬梳，外界才知道，原來手上有合約的亮采是2022年8月取得日本雞蛋輸入許可，9月卻請中央畜產會付款給超思，這是一個「轉包」、「分包」 或「借牌」的概念嗎？更讓人好奇的是，亮采營業項目雖有農產品批發，卻是一家醫美診所。畜產會說有檢視兩家公司的委任關係，還稱亮采是簽訂進口貿易合約，超思是貨到付款買斷，但整個流程看起來，亮采有如借牌，超思是實際的乙方，數億元的採購案可以這樣玩的嗎？       

25日即有業內人士看出問題，指超思以小博大，真正的關鍵在於農業部、中央畜產會並未依正常的比價程序進行採購，甚至可以說這是一樁政府默許進行的暗盤交易，才會發生事後看起來很不可思議的情節；農業部事前默許，事中配合，事後推說沒有調查權，根本是推諉卸責。        

超思進口大量雞蛋，即使生鮮雞蛋不適用政府採購法，但還是要有正常的比價程序，何況雞蛋入關後，還有冷藏倉儲及托櫃運費等關卡，都必須依政府採購法程序辦理。農業部說有行政調查，但並沒有看到問題，只是外界看到的，從頭到尾都是問題，超思是怎麼拿到訂單，亮采為何配合超思，畜產會如何採購付款，農業部到底調查了什麼？可以攤在陽光下接受檢視嗎？ （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

雞蛋 農業部 日本

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