大專校院延攬國際頂尖人才 玉山學者121件申請歷年次高

教育部玉山學者計畫，今年共121件申請，創歷年次高。（本報資料照片）

為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部 2018年推動玉山學者計畫，今年共121件申請，創歷年次高，其中有28名玉山學者、25名玉山青年學者申請續期。教育部表示，玉山計畫通過件數與實際聘任人數從計畫開始至今一直有落差，考量學校聘人時效性，原本一年只收件一次，今年開始試行一年收兩次。

玉山學者外加薪資每年最高500萬台幣（約15.4萬美元），一次核定三年，玉山青年學者外加薪資每年最高150萬元台幣，一次核定五年。執行期滿得申請續期補助，最多以一次為限。

教育部統計，截至今年4月，有53件申請續期，通過率達八成以上。若以玉山青年學者為例，現在可以申請續期的有兩屆、共約40名青年學者，有25名申請續期補助。

不過根據教育部統計，玉山計畫推出六年以來，每年計畫的通過件數、實際聘任人數都有落差，以去年為例，通過47件，實際聘任卻僅44人，前年通過數45件，實際聘任40人。監察院曾針對玉山學者通過件數與實際聘任人數落差原因提出調查報告，據教育部回覆，包括兩校以上同時申請同一位學者，薪資待遇不如預期而放棄，又或是學者選擇至他國就職、家庭因素、個人行程難配合等。

教育部表示，去年起已修正規定，每位學者以申請一校為原則。另考量學校聘人時效性，今年開始試行一年收兩次，每學期徵件一次，後續將視執行成果調整。