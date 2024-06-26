進口蛋案農業部行政調查 畜產會違反採購法

民眾黨立委黃國昌促農業部公開完整進口蛋行政調查報告。(本報資料照片)

國會改革法案今生效，國會擁有調查權與調閱權，在野黨第一槍對準進口蛋案。農業部 行政報告指出，畜產會未訂定不適用採購法的採購標準化作業，供內部單位依循，且冷藏倉儲租金及雞蛋 托櫃運費補助金額，是由農業部全額補助1165萬元（台幣，下同，約36萬美元）及295萬元，未依採購法辦理，違反採購法相定。民眾黨立委黃國昌表示，請農業部公開完整行政調查報告，別再繼續包庇。

本報系聯合報報導，黃國昌前天批評，超思進口日本 雞蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司。農業部常務次長杜文珍昨天受訪說，農業部沒有調查權，移請檢調幫忙釐清。

黃國昌表示，杜文珍跟媒體說「畜產會採購日本雞蛋的內部行政程序，經政風檢視後並無行政問題」，令人費解，行政調查報告都寫那麼清楚了，杜文珍還說沒行政問題，是在自打臉；還是為遮掩弊案，什麼話都講得出來？

台北中國時報報導，黃國昌質疑，超思公司未與畜產會簽約，竟也參與其中，不但進口數量兜不攏，且超思是當年9月5日才成立，9月27日就完成交貨付款，擺明就是為了專案進口才成立的公司，疑點重重。

依農業部調查報告指出，畜產會在2022年2月與亮采簽訂進口貿易合約，待通關後，畜產會再向亮采採買進口雞蛋，下半年採購時，日本供應商則洽請超思公司賣給畜產會。

畜產會強調，進口雞蛋屬生鮮農漁產品，採購程序不適用採購法。但報告指出，畜產會未訂定不適用採購法的採購標準化作業供內部單位依循，且冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費補助金額，是由農業部全額補助1165萬元及295萬元，未依採購法辦理，這部分違反採購法相關規定。

不過，農業部也指，要釐清亮采與超思的商業關係，已移請檢調調查。至於超思及亮采之間合約關係為何？農業部次長杜文珍昨天坦言，「我也不知道」，農業部沒有調查權因此就移送給檢調釐清，她同意行政作為可以做得更好、更完美，但調查過程當中，政風沒有看到任何問題，而民間公司的部分，農業部沒有調查權，就移送給檢調。