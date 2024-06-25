台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電 計畫在嘉縣台糖太保農場嘉義科學園區預定地，蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。南科管理局證實，接獲台積電先蓋第2座廠（P2）計畫，整體建廠進度不變。嘉縣府文化觀光 局文資科說，文資委員會決定搶救遺址，待台積電委託考古團體提報開挖計畫，審查通過後開挖，遺址文資類型待調查確認。

文資審議委員會決議搶救遺址，據了解，台積電決定更換考古團隊，後續由新的台大考古團隊接手。文觀局文資科說，台積電委託考古團隊還未提交挖掘計畫，目前開挖發現「太保農場疑似遺址」，待考古團隊提交計畫及文資委員調查確認。

發現太保農場遺址的是台大人類學博士顏廷伃帶領的考古團隊，也是嘉市鐵路高架化工程，發現「台斗坑遺址」墓葬最早嘉義人骨骸的考古團隊，顏廷伃說，重大工程開發與文資保存可兼顧兩全其美，近年嘉義重大工程陸續開發動工，才有機會讓深埋地底文化遺址出土。

台積電先進封裝廠第1座廠開挖的太保農場遺址，是距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，目前開挖發現繩紋陶片、陶環等碎片，還有灰坑、貝塚等，後續考古挖掘，遺址留下的先人生活遺物等，待接手考古團隊調查研究，找出答案。