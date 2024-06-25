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黑白集／學校電費不再涷漲 賴政府先苦孩子?

黑白集
台電宣布將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲。(本報資料照片)
台電宣布將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲。(本報資料照片)

為降低鉅額虧損，台電宣布將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲，改由各部會自行決定是否要編列預算補貼。若各部會不補助，或補貼僅杯水車薪，各級學校和弱勢團體也只好吞下「漲電費」的苦果。

蔡政府2022年調漲電價，將高中以下學校列入凍漲範圍；去年電價再漲，凍漲範圍又擴大到農漁業、社福團體和大學。前者正逢九合一選舉，後者則遇總統和立委大選，政府利用台電補貼變相買票。如今台電取消凍漲，人們才知道：原來凍漲、補貼都是選舉遊戲，選完了便翻臉不認人。

台電宣稱，取消學校和弱勢團體的凍漲，可為台電省下台幣42億元(約1億2983萬美元)。但台電今年虧損將超過台幣2000億元，得靠漲電價、政府撥補，勉強打平。換言之，這42億元，其實只佔虧損的2％。台電累計虧損已上兆，找錢卻找到學校和弱勢團體頭上，令人無語。

當然，教育部等部會還是能自編預算，補貼電費。但這種作法其實不過是文字遊戲：讓各部會接手台電的補貼，最後埋單的仍是納稅人。郭智輝要求台電「自負盈虧」，率先遭殃的卻是學校和弱勢，這就是綠營的「惡政循環」。

台電瀕臨破產，腦筋動到學生和弱勢；對比之下，綠電業者卻賺到流油。俗話說「再苦不能苦孩子」，但民進黨反其道而行，要苦不惜先苦孩子。(轉載自聯合報)

預算 破產 教育部

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