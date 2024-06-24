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熱爆別讓血管卡住 醫：多喝水防心梗、腦中風、熱傷害

記者劉星君／屏東即時報導
天氣太熱，連日高溫36度，屏基提醒，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，避免在高溫場所持續工作超過六小時。圖為屏東里港鄉河濱公園。(記者劉星君／攝影)
天氣太熱，連日高溫36度，屏基提醒，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，避免在高溫場所持續工作超過六小時。圖為屏東里港鄉河濱公園。(記者劉星君／攝影)

夏季天氣炎熱，台灣這幾天均溫攝氏36度，屏東縣三地門鄉還曾出現38.2度高溫，屏東基督教醫院急診室湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病患，新冠病毒、上呼吸道肺炎個案明顯增加，出乎意外的是心肌梗塞及腦中風未因天熱減少。屏基醫務部主任陳志文提醒，有心血管疾病患者不要忽視高溫天氣，多補充水分，別讓血管卡住了。

陳志文說，近日高溫加上危險級紫外線指數，屏基就診人次，因天氣熱引發頭暈、四肢無力，倦怠不適的民眾，平均每天有10到20人，其中又以老年人居多。

陳志文說，近日接獲熱傷害病患中，一名病患從高雄工作結束後騎摩托車回到屏東，熱到虛脫、昏迷，出現橫紋肌溶解現象，經別家醫院轉送到屏基，經治療後順利出院。

屏基指出，中午前後高溫幾乎33至35度間，嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等6大高危險族群，更應避免曝曬高溫，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

屏基指出，「保持涼爽」，進冷氣房前先擦乾汗水，反覆進出冷氣房，體溫調節不及，容易出現頭昏；「補充水分」，每天至少200CC白開水，但若醫囑限制飲水者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜，茶會利尿，若水分補充不足加流汗，反而會脫水，應喝白開水、避免喝太過冰冷的水。「提高警覺」，嬰幼童及長者應避免上午10點至下午2點外出，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，適當休息補充水分，避免在高溫場所持續工作超過六小時。

陳志文也觀察，近日流感、新冠肺炎病患有增多趨勢，6月至今，新冠個案與流感個案人次相當，都有200多人次，可能跟病毒變異、抵抗力下降，口罩解封後接觸病毒機會變多，提醒大家多洗手、戴口罩，保持適當社交距離。

屏基院長吳榮州說，天氣熱，他的病人中有些農夫，早上3點出門去農忙，太陽還沒出來，天氣較涼爽，但太早出門，改變生活習慣，有時對免疫力會是挑戰，若要這樣做要慢慢調整。

屏基提醒，發現身體疑熱傷害症狀，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，務必迅速離開高溫環境，降低體溫，提供加少許鹽巴的冷開水或稀釋的電解質飲料，並盡快就醫。

高溫 口罩 流感

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