黃國昌稱超思進口蛋農業部少報600萬顆 農業部嗆黃算錯

民眾黨立法院黨團總召黃國昌24日爆料，超思疑為搶單而成立。圖為超思公司在高雄的登記地址，門鈴無人回應。（記者劉學聖／攝影）

超思公司進口巴西雞蛋 案爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天踢爆，資本額僅有50萬（台幣，下同，約1.55萬美元）的超思，不僅拿到7億元的大單，更早在2022年，超思就早已接到進口日本 雞蛋的訂單，卻沒有簽訂採購合約。他提出農業部 五大謊言，質疑農業部進口蛋數字兜不攏，前後說詞相差約500至600萬顆雞蛋。

農業部昨以新聞稿指出，兩份資料總重量皆1843.2公噸、總顆數皆為3081萬顆，只是採用的箱數規格不同，並無短差600萬顆問題，「委員算錯了」。

針對採購合約，農業部表示，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可的是亮采生物科技公司，中央畜產會取得雞蛋後，9月亮采請畜產會付款給超思，畜產會檢視兩者委任關係後，才在9月付款給超思，有發票作為依據。

農業部表示，亮采是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式。貨到付款是畜產會循往例採購之模式。但農業部在行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，已移請檢調調查。

黃國昌進一步反擊，農業部避重就輕，核心問題都不敢提。先前不斷強調，只有超思有能力進口雞蛋，如今終於承認，2022年8月「取得日本進口雞蛋輸入許可」為亮采而非超思，農業部的謊言不攻自破。

黃國昌指出，亮采8月取得日本進口雞蛋輸入許可，為何根據畜產會的付款明細，畜產會付款的對象卻是超思？且超思在2022年9月初成立，9月27日就接受付款，「這家公司當時根本還不存在，代表早就已經喬好了。」印證超思是為專案雞蛋而成立。

黃國昌批評，農業部的說法一變再變，先是說沒有簽訂合約，又說部分是以合約進行，一開始說是畜產會以自有資金進口，又改口是農業部補助1.7億元，更拒絕提供細項。

至於短差是否算錯，黃國昌指出，農業部5月30日先回覆由日本進口的雞蛋數量是18萬4320箱（每箱10公斤），卻在6月18日提供內容不全的行政調查報告中改為15萬3504箱。直到昨被質疑數量不一，才改稱是每箱換算的公斤數不同，說法一變再變，到底哪次是真的？

民眾黨立委張啓楷表示，「反常必有妖」，立法院通過國會改革法案，接下來要成立調查委員會，就要查超思進口案，政府不能把司法當成蓋牌的防火牆。