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馬來貘空運抵台猝死 緊張致體溫升高「把自己蒸熟了」

記者洪子凱／台北25日電
日本來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」死亡，解剖釐清死因。（圖／北市動物園提供）
日本來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」死亡，解剖釐清死因。（圖／北市動物園提供）

日本橫濱動物園兩歲馬來貘「英雄」（Hideo）日前交換來台，卻在貨機上猝死，台北動物園邀台大獸醫團隊前天解剖，發現除了有外傷，初步研判是因緊張導致體溫升高「熱緊迫」，推判是因運送過程不適應，「英雄」體溫升高掙扎，引發全身循環衰竭、凝血功能障礙與嚴重肺水腫死亡。至於精子，也因過熱「蒸熟了」無法使用。

「英雄」本月21日晚間7時30分搭日航貨機來台，上機前並無異狀，但抵台後，園方晚上9時25分檢查運輸箱時就發現疑似血跡，透過透氣孔檢查，「英雄」呼吸沒有起伏，22日清晨12時5分抵達檢疫舍開箱時已死亡。

動物園獸醫室主任賴燕雪說，解剖初步發現，除「英雄」頭部外觀有大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷，且全身肌肉蒼白、多發出血、皮下出血、氣腫，肺部全面性嚴重肺水腫、瘀血與出血，核心溫度更高達攝氏41度，初步研判是「熱緊迫」引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

賴燕雪說，正常馬來貘溫度大約攝氏36至37度，「熱緊迫」和「熱衰竭」不同，熱衰竭體溫不一定會升高，但「英雄」溫度升高41度很不正常，引發一連串反應，引起臟器病變。

園方發言人曹先紹表示，「英雄」溫度升到那麼高，絕不是幾分鐘產生，推判是個體運送過程環境改變，也沒有及時處理降溫，動物開始掙扎也造成外傷，才會滲出血跡，「最後把自己蒸熟了。」

曹先紹說，台日雙方共識就是把病理解剖做好，因此須切割皮膚、內臟，加上「英雄」核心溫度過高，對皮毛保存相當不利，不太可能做型態標本。

至於未來是否還會有新的馬來貘來台進行血緣交流，曹表示，動物園目前有三隻雌性個體具繁殖能力，有時瀕危動物遭路殺，研究人員會採集精液延續血脈，「英雄」的精子量與樣態很不錯，可惜「蒸熟了」無法使用。目前請園內同仁從資料庫去看，歐洲動物園暨水族館協會合作動物園是否還有其他合適配對的雄性個體，動物園也會持續爭取。

動物園 猝死 日本

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